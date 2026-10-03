Жительница Москвы выиграла в лотерею 11 млн рублей вопреки прогнозу астролога

03 октября 2026, 05:41

Фото: iStock/Ralf Geithe

Москвичка Светлана, работающая дизайнером, стала обладательницей 10,7 миллиона рублей после победы в лотерее «Великолепная 8». Об этом сообщили РИА Новости в пресс‑службе «Национальной Лотереи».