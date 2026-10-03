Жительница Москвы выиграла в лотерею 11 млн рублей вопреки прогнозу астролога
Москвичка Светлана, работающая дизайнером, стала обладательницей 10,7 миллиона рублей после победы в лотерее «Великолепная 8». Об этом сообщили РИА Новости в пресс‑службе «Национальной Лотереи».
Победа получилась вопреки давнему прогнозу астролога и даже без привычных для Светланы «счастливых» чисел. По словам победительницы, обычно она отмечала в билетах даты, связанные с близкими, — например, дни рождения себя или дочери. Однажды она обратилась к знакомому астрологу за советом, какие числа принесут удачу, но услышала неутешительный прогноз: мол, выигрыши ей не светят, а всего в жизни придётся добиваться только упорным трудом.
Самое интересное, что в билете, который принёс суперприз, не оказалось ни её любимых чисел, ни каких‑либо «астрологически одобренных» комбинаций. Как призналась Светлана, сама она вряд ли выбрала бы именно такую последовательность. Теперь женщина сможет исполнить главную мечту — купить квартиру.
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