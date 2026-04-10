Сердце пациентки в Кузбассе запустили через 71 минуту после остановки
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что кузбасские врачи запустили сердце 43-летней пациентки через 71 минуту после остановки кровообращения. Об этом пишет РИА Новости.
Женщину доставили в кардиодиспансер с острым инфарктом и кардиогенным шоком. В приемном отделении у нее остановилось сердце, и медики сразу начали реанимацию. Во время массажа и ИВЛ команда провела коронарографию. Специалисты нашли закупоренную артерию, установили стент и восстановили кровоток.
После этого сердечный ритм вернулся. По словам главы региона, пациентка идет на поправку и готовится к выписке. Илья Середюк подчеркнул, что врачи сумели сохранить мозг без тяжелых последствий. Такой исход при столь долгой остановке кровообращения встречается крайне редко.
Читайте также: