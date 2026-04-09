Юрист раскрыл, может ли стоять ящик для посылок в общем коридоре

09 апреля 2026, 21:11

Юрист Салкин: ставить ящик для посылок в общем коридоре нельзя

В общем коридоре многоквартирного дома не рекомендуется устанавливать шкаф или ящик для посылок по договорённости с соседями.





Для законного размещения такого объекта требуется провести общее собрание собственников, на котором не менее двух третей голосов должны одобрить использование части общего коридора. Об этом в интервью RT сообщил адвокат Михаил Салкин.



Юрист подчеркнул, что при установке важно не ухудшать пути эвакуации и не уменьшать ширину прохода. Допустимым вариантом является размещение шкафа в имеющейся нише, где он не будет создавать препятствий.



Нарушение требований пожарной безопасности, вызванное установкой шкафов на путях эвакуации, влечёт административную ответственность. Для граждан штраф составляет от пяти до 15 тысяч рублей.



