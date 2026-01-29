Подопечных интерната в Кузбассе удерживали незаконно и подвергали насилию
Подопечных интерната в Кузбассе, где ранее скончались девять человек, могли подвергать насилию и незаконно удерживать в учреждении. Об этом ранее сообщали общественники.
Как выяснил Telegram-канал Baza, в 2024 году Прокопьевский психоневрологический интернат уже оказывался в центре резонансного скандала. Кемеровский юрист-правозащитник опубликовал видеозапись, на которой, по его утверждению, одного из подопечных учреждения приковали цепью и избили. По словам юриста, подобные инциденты происходили не впервые, а причиной жестокого обращения якобы стало воровство, в котором персонал обвинил инвалида.
Правозащитник рассчитывал, что публикация привлечёт внимание правоохранительных и надзорных органов, однако, по его словам, полиция не дала хода делу. Следственные органы после проверки предложили ограничиться дисциплинарным наказанием санитара, причастного к инциденту. Впоследствии руководство интерната подало иск против юриста, потребовав удалить видео. Суд удовлетворил требования учреждения, обязав удалить запись и взыскал с правозащитника три тысячи рублей.
Кроме того, юрист ранее заявлял о системных нарушениях в работе интернатов. По его словам, у дееспособных подопечных при поступлении изымали документы, принуждали к труду, а несогласных якобы подвергали медикаментозному воздействию и насилию. Он утверждает, что помог нескольким постояльцам покинуть интернат. После общественного резонанса часть людей действительно отпустили, а прокуратура Кузбасса проводила проверку, однако, по официальным данным, нарушений выявили.
