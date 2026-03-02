Середюк поручил главам муниципалитетов Кузбасса готовиться к отводу талой воды

02 марта 2026, 11:18

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк напомнил главам муниципалитетов о начале весны и призвал их подготовить оборудование для отвода талой воды.





Так, Середюк призвал чиновников и коммунальные службы продолжить работы по уборке улиц от снега. Он распорядился начинать подготовку к таянию снега, чтобы оперативно устранять возможные подтопления.





«Важно прислушиваться к обращениям граждан. Люди пишут, где стояла вода в прошлом году. Эту информацию нужно использовать и превентивно вывозить оттуда сугробы», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.