Середюк поручил главам муниципалитетов Кузбасса готовиться к отводу талой воды
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк напомнил главам муниципалитетов о начале весны и призвал их подготовить оборудование для отвода талой воды.
Так, Середюк призвал чиновников и коммунальные службы продолжить работы по уборке улиц от снега. Он распорядился начинать подготовку к таянию снега, чтобы оперативно устранять возможные подтопления.
«Важно прислушиваться к обращениям граждан. Люди пишут, где стояла вода в прошлом году. Эту информацию нужно использовать и превентивно вывозить оттуда сугробы», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Он подчеркнул, что необходимо оперативно убирать снег на крышах, поскольку потепление увеличит риски его схода. Губернатор также поручил главам муниципалитетов в течение 10 дней проверить запасы материально-технических ценностей и оборудования для отвода талой воды.