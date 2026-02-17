В интернатах Кузбасса выявили нарушения во время внеплановых проверок

17 февраля 2026, 16:13

Фото: iStock/Kagenmi

В Кузбассе во время внеплановых проверок психоневрологических интернатов в некоторых учреждениях выявили нарушения. Об этом рассказала председатель Кемеровской областной организации профсоюза работников госучреждений, председатель Общественного совета при Минтруде Кузбасса Людмила Суркова, которая лично посетила заведения.





Так, общественники и чиновники по поручению главы региона Ильи Середюка проверили 12 учреждений. В большинстве интернатов оказался полный порядок. Однако в некоторых выявили продукты с истекшим сроком годности, сломанные обеззараживатели воздуха, а также нехватку масок и перчаток.





«Недостатки есть, но частности не должны заслонять общей картины. Куда важнее, что коллективы наших учреждений достойно, а порой даже самоотверженно относятся к своим обязанностям. Можно со всей определенностью сказать — медики и соцработники делают все возможное, чтобы окружить заботой и необходимой помощью своих пациентов», — приводит «Сiбдепо» слова Сурковой.