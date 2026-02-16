В России призвали проверить сферу ЖКХ после гибели людей из-за падения снега с крыш
Депутат Госдумы Владимир Плякин призвал провести проверку сферы ЖКХ после гибели сразу нескольких людей из-за падения снега и наледи с крыш.
В разговоре с Life.ru он отметил, что зима в этом году снежная, и кадров для своевременной уборки не хватает. Тем не менее тарифы на ЖКХ растут.
«И логично было бы ожидать, что за наши же деньги будет обеспечена элементарная безопасность: очищенные крыши, огражденные опасные зоны, тротуары без льда, своевременная реакция управляющих компаний. Провести аудит сферы ЖКХ в такой ситуации — наверное, разумное решение», — сказал Плякин.
Он подчеркнул, что проверка должна быть не просто формальной, а с конкретными цифрами по технике и людям, отчетом о распределении средств и контроле исполнения.
По словам депутата, руководство управляющих компаний должно отвечать за отсутствие контроля и принятых мер, а надзорные и муниципальные власти — за то, что не проводят своевременных проверок. Безопасность жителей — это обязанность системы, за которую граждане платят ежемесячно, заключил Плякин.