В России призвали проверить сферу ЖКХ после гибели людей из-за падения снега с крыш

16 февраля 2026, 15:47

Депутат Плякин: Сферу ЖКХ нужно проверить после гибели людей из-за падения снега

Фото: iStock/geyzer

Депутат Госдумы Владимир Плякин призвал провести проверку сферы ЖКХ после гибели сразу нескольких людей из-за падения снега и наледи с крыш.





В разговоре с Life.ru он отметил, что зима в этом году снежная, и кадров для своевременной уборки не хватает. Тем не менее тарифы на ЖКХ растут.





«И логично было бы ожидать, что за наши же деньги будет обеспечена элементарная безопасность: очищенные крыши, огражденные опасные зоны, тротуары без льда, своевременная реакция управляющих компаний. Провести аудит сферы ЖКХ в такой ситуации — наверное, разумное решение», — сказал Плякин.