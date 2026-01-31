«Безумный месяц»: Россиянам рассказали о погоде в феврале
Синоптик Семёнов: февраль будет «безумным» месяцем с нестабильной погодой
Ключевым трендом февраля станут резкие перепады температур. Об этом сообщил синоптик Михаил Семёнов.
В беседе с «NEWS.ru» Семёнов уточнил, что в конце зимы периоды кратковременного потепления будут часто сменять волны арктического холода.
«Февраль ожидается противоречивым. Мы увидим и слякоть, и ледяные дожди, и суровые морозы, и гололёд. Окончание зимы ожидается теплее нормы, однако такую погоду будет сложно переносить метеозависимым людям», — пояснил специалист.Эксперт считает, что подобная нестабильность, вероятно, перестанет быть редкостью. Даже синоптики называют предстоящий февраль «сумасшедшим и безумным месяцем», отметил Семёнов. Он добавил, что из-за переменчивой погоды будет трудно строить планы на поездки.
Накануне синоптик рассказал, какая погода в Москве и области будет на выходных.