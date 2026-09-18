Сергей Лавров проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Захарова: Лавров проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в выборах в Государственную думу девятого созыва и проголосовал в электронном формате. Об этом рассказала представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Мария Владимировна добавила к посту фотографию. На снимке министр сидит за компьютером и голосует.
«Лавров проголосовал. А как он это сделал, смотрите на ресурсах МИД России», — написала Захарова.Ранее в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы принял участие глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он назвал это очень знаковым событием для республики.
Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Жители 33 регионов, в том числе Москвы и Московской области, могут проголосовать дистанционно в электронном формате. Остальные граждане приходят на участки по месту регистрации.