Сергей Лавров проголосовал на выборах депутатов Госдумы

18 сентября 2026, 11:25

Захарова: Лавров проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Сергей Лавров (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в выборах в Государственную думу девятого созыва и проголосовал в электронном формате. Об этом рассказала представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале.





Мария Владимировна добавила к посту фотографию. На снимке министр сидит за компьютером и голосует.

«Лавров проголосовал. А как он это сделал, смотрите на ресурсах МИД России», — написала Захарова.