Депутаты Мособлдумы отметили качество организации голосования

18 сентября 2026, 10:52

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Голосование в Московской области организовано на высоком уровне, в соответствии со всеми нормами и правилами. Об этом заявили депутаты Мособлдумы, сообщает пресс-служба «Единой России».





В частности, вице-спикер Олег Рожнов отметил, что выборы проходят в штатном режиме.





«Важно, что граждане имеют возможность сделать свой выбор и принять участие в формировании органов власти. Все необходимые условия для проведения выборов обеспечены. Избирательный процесс проходит в соответствии с установленными требованиями», — подчеркнул Рожнов.

«Организация выборов в этом году показывает, что мы движемся к тому, чтобы гражданам было комфортнее голосовать. Сегодня есть возможность проголосовать и досрочно, и дистанционно. Удобно и то, что проголосовать можно в течение трёх дней, потому что многие работают посменно», — сказала Антонова.