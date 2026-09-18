В голосовании принял участие депутат Госдумы Денис Кравченко
Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко вместе с семьёй проголосовал в Химках.
На избирательный участок, открытый в здании химкинского аэрокосмического лицея, Кравченко пришёл с женой, родителями и 18-летней дочерью, которая проголосовала впервые.
«Мы видим активность избирателей и большое количество наблюдателей. И рассчитываем на прозрачные и открытые выборы», — сказал Кравченко.
Всего в Московской области работают 3 925 избирательных участков. Жители выбирают депутатов Госдумы, Мособлдумы и ряда окружных Советов. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 сентября. Режим работы избирательных участков — с восьми утра до восьми вечера.
В работе по обеспечению законности и прозрачности избирательного процесса заняты несколько тысяч наблюдателей. Кроме того, в Одинцове открылся Центр общественного наблюдения за выборами, куда стекается вся информация о ходе голосования. Главная задача Центра состоит в том, чтобы фиксировать нарушения и реагировать на обращения, которые касаются реализации избирательных прав граждан.