Сергей Шойгу анонсировал проведение парада Победы в России в 2024 году

Более 300 опасных аварийных деревьев вырубили на территории лесного фонда Московской области с начала 2024 года, что составляет чуть менее 10% от годового плана, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

«За два с половиной месяца текущего гола убрано 316 аварийных деревьев. Всего до конца года планируется вырубить около трёх с половиной тысяч таких деревьев», — отмечается в сообщении.



Дерево считается аварийным, если у него есть структурные изъяны, например, обрыв корней или гниль. Кроме того, ликвидации подлежат деревья с опасным уклоном, которые при падении могут навредить имуществу граждан или их жизни.



Приоритетными являются работы по ликвидации аварийных деревьев, о которых сообщили жители через портал «Добродел», Центр управления регионом (ЦУР) или сайт регионального Комлесхоза.



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