Сергей Шойгу анонсировал проведение парада Победы в России в 2024 году

Фото: сайт Кремля
Кроме того, в составе пешей колонны пройдут представители суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцы, военнослужащие-женщины, казаки и сводный военный оркестр.
В четверг 9 мая 2024 года исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, показавшей мужество и героизм советского народа.
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