Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем города. Ролик с поздравлениями по случаю 877-летия столицы он опубликовал в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что во все времена столица была и остается надежным оплотом Российской Федерации.
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«Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днем города! Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик. Город детского смеха и мудрости убеленных седин. Город великих свершений и тихого семейного счастья. Город – родной дом для миллионов людей», – сказал городской глава.
Он отметил, что во все времена столица была и остается надежным оплотом Российской Федерации.
«И в наши дни москвичи сражаются на передовой. Москвичи трудятся на военных заводах. Москва протянула руку помощи пострадавшим регионам и в то же время продолжает жить и развиваться – всем сложностям и проблемам вопреки», – отметил мэр.В заключении он поблагодарил москвичей за мужество, стойкость, трудолюбие, любовь к родному городу и преданность России.
«Желаю вам здоровья, удачи и долгих лет жизни! С праздником, друзья! С днем рождения, Москва!», – сказал Собянин.
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Алина Юрчак