Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму по системе ДЭГ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства принял участие в едином дне голосования и отдал свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Мосгордумы.
Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых видно, как Путин на своём рабочем месте садится за компьютер и делает несколько кликов, совершив выбор.
Напомним, что последние несколько лет российский лидер отдаёт предпочтение электронному способу голосованию. В этом году н уже голосовал таким способом на президентских выборах. До этого он также дистанционно принимал участие в прошлогоднем едином дне голосования.
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Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых видно, как Путин на своём рабочем месте садится за компьютер и делает несколько кликов, совершив выбор.
Напомним, что последние несколько лет российский лидер отдаёт предпочтение электронному способу голосованию. В этом году н уже голосовал таким способом на президентских выборах. До этого он также дистанционно принимал участие в прошлогоднем едином дне голосования.
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Анастасия Чинкова