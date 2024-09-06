Три тысячи человек проголосовали в Москве при помощи бумажных бюллетеней

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Около трёх тысяч человек приняли участие в бумажном голосовании на выборах депутатов в Москве. Об этом Общественный штаб по наблюдению за выборам в столице написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в общей сложности проголосовали уже более 600 тысяч москвичей. Из них 20,5 тысяч проголосовали с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ). Также было выдано порядка порядка трёх тысяч бумажных бюллетеней.
В штабе подчеркнули, что голосование продолжается в штатном режиме.
Выборы в Москве стартовали в Единый день голосования 6 сентября и продолжатся до 8 сентября. За эти три дня москвичи выберут депутатов Мосгордумы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также смогут принять участие в голосовании за муниципальных депутатов.
Также во время трёхдневных выборов можно досрочно выбрать представителей Совета депутатов муниципального округа Куркино.
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В штабе подчеркнули, что голосование продолжается в штатном режиме.
Выборы в Москве стартовали в Единый день голосования 6 сентября и продолжатся до 8 сентября. За эти три дня москвичи выберут депутатов Мосгордумы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также смогут принять участие в голосовании за муниципальных депутатов.
Также во время трёхдневных выборов можно досрочно выбрать представителей Совета депутатов муниципального округа Куркино.
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Анастасия Чинкова