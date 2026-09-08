Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает ДНР и ЛНР готовиться к зиме
Коммунальщики Москвы восстанавливают инфраструктуру ЖКХ в Донецке и Луганске и помогают подготовить её к отопительному сезону. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что проводятся комплексные работы, которые охватывают все ключевые системы жизнеобеспечения.
«С начала текущего года в ДНР и ЛНР восстановили и отремонтировали более 130 километров сетей водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.Работы охватывают водозаборные узлы, котельные, водопроводные и канализационно-насосные станции. Кроме того, к зиме готовят многоквартирные дома. Там проводят гидравлические испытания систем отопления и устраняют выявленные неполадки.
Собянин также напомнил, что столичные аварийные бригады коммунальщиков дежурят в Донецке и Луганске с августа 2022 года. Зимой они переходят на усиленный режим.