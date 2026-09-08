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Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает ДНР и ЛНР готовиться к зиме

Фото: пресс-служба правительства Москвы

Коммунальщики Москвы восстанавливают инфраструктуру ЖКХ в Донецке и Луганске и помогают подготовить её к отопительному сезону. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Он отметил, что проводятся комплексные работы, которые охватывают все ключевые системы жизнеобеспечения.

«С начала текущего года в ДНР и ЛНР восстановили и отремонтировали более 130 километров сетей водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.
Работы охватывают водозаборные узлы, котельные, водопроводные и канализационно-насосные станции. Кроме того, к зиме готовят многоквартирные дома. Там проводят гидравлические испытания систем отопления и устраняют выявленные неполадки.

Собянин также напомнил, что столичные аварийные бригады коммунальщиков дежурят в Донецке и Луганске с августа 2022 года. Зимой они переходят на усиленный режим.
Лев Каштанов

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