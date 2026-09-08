Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает ДНР и ЛНР готовиться к зиме

08 сентября 2026, 10:43

Фото: пресс-служба правительства Москвы

Коммунальщики Москвы восстанавливают инфраструктуру ЖКХ в Донецке и Луганске и помогают подготовить её к отопительному сезону. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Он отметил, что проводятся комплексные работы, которые охватывают все ключевые системы жизнеобеспечения.





«С начала текущего года в ДНР и ЛНР восстановили и отремонтировали более 130 километров сетей водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.