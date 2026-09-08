В Истре с начала года стерилизовали более 200 бездомных собак
218 бездомных собак отловили и стерилизовали в округе Истра с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы проводятся строго по регламенту. Отловленные безнадзорные животные попадают в приют, где их обрабатывают от паразитов, вакцинируют и чипируют. После этого проводится операция по стерилизации.
«По истечении периода реабилитации после операции здоровых и не проявляющих агрессию к человеку животных возвращают туда, где отловили», — говорится в сообщении.В администрации округа напомнили жителям, что с приходом холодов собаки могут становиться опасными, поэтому не стоит подходить к бездомным животным, пытаться их кормить или гладить, следует избегать прямого зрительного контакта и резких движений, а стаи нужно обходить стороной.