В Истре с начала года стерилизовали более 200 бездомных собак

08 сентября 2026, 10:05

оригинал Фото: istockphoto.com/Osobystist

218 бездомных собак отловили и стерилизовали в округе Истра с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работы проводятся строго по регламенту. Отловленные безнадзорные животные попадают в приют, где их обрабатывают от паразитов, вакцинируют и чипируют. После этого проводится операция по стерилизации.





«По истечении периода реабилитации после операции здоровых и не проявляющих агрессию к человеку животных возвращают туда, где отловили», — говорится в сообщении.