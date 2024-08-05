Поликлиника в Котельниках получила мобильный аппарат для УЗИ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Переносное устройство для ультразвуковой диагностики поступило в Котельниковскую городскую больницу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новый аппарат позволит лучше и более детально визуализировать различные образования. Он даёт возможность проводить все виды исследований, которые назначают врачи», — рассказала врач ультразвуковой диагностики Котельниковской городской поликлиники Софья Кочоян.Современный мобильный УЗИ-аппарат будет использоваться для проведения медосмотрах в детских садах и школах, а также на выездах к маломобильным пациентам.
Отмечается, что современный переносной аппарат для УЗИ поступил в поликлинику городского округа Котельники в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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