Выпускников школ Серпухова поздравили с успешным окончанием учёбы

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Ребят, окончивших школу в этом году, поздравили в городском округе Серпухов, глава муниципалитета Сергей Никитенко отметили впечатляющие результаты экзаменов и выразил уверенность, что с такой подготовкой и целеустремлённостью выпускники смогут добиться всех поставленных целей, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Желаю в совершенстве освоить выбранную профессию и в дальнейшем вернуться в родной город, чтобы делать его еще лучше и краше», — напутствовал выпускников Сергей Никитенко.Он также отметил труд педагогов, которые помогли своим ученикам добиться успеха.
Ранее сообщалось, что в Серпухове провели сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции в акции приняли участие ученики трёх школ — №12, №18 и №19, а также воспитанники дошкольных отделений, родители ребят и учителя.
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