Серпуховские дзюдоисты завоевали медали межрегионального турнира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Одну золотую и четыре бронзовые медали выиграли воспитанники серпуховской спортивной школы «Русский медведь» на XIV Традиционном межрегиональном турнире по дзюдо, посвященном памяти ветерана Великой Отечественной войны Михаила Степановича Шабалина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Золотую медаль завоевала представительница Серпухова Диана Савельева, бронзовые награды турнира получили София Годжаева, Максим Растольцев, Арина Бородина и Арина Мельникова», — говорится в сообщении.Межрегиональный турнир состоялся 12 октября в городе Климовск, участие в нём приняли 225 спортсменов.
Отмечается, что Михаил Шаблин, которому посвящён турнир, был основателем школы борьбы в Климовске.
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