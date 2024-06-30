Серпуховский историко-художественный музей проводит биеннале визуальных искусств

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Серпуховский историко-художественный музей стал площадкой биеннале визуальных искусств. Культурное мероприятие такого формата и масштаба проходит впервые в Московской области.
Темой события стало «Искусство видеть. Авангард». На время проведения биеннале Серпухов станет центром современного искусства. Подготовка к мероприятию заняла почти целый год. Оно пройдёт при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области (https://t.me/culturemo) и куратора проекта Алины Сапрыкиной. В числе партнёров биеннале Московский музей дизайна, Энциклопедия русского авангарда, проект Граффити-Азбука, галерея Марины Гисич.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
На протяжении трех месяцев жителям и гостям округа будут представлены всевозможные жанры: от мастер-классов и кинопоказов до лекций экспертов всероссийского уровня. В качестве спецпроекта можно будет увидеть работы художника Владислава Дакеса на фасаде здания по улице Ворошилова. Для городского округа Серпухов, который в нынешнем году отпразднует юбилей, 685 лет, этот парад современных искусств — настоящий подарок.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
После завершения биеннале у Серпуховского историко-худложественного музея большие планы на будущее. В декабре месяце планируется к открытию масштабный проект, который готовится более двух с половиной лет. Он будет называться «Фабрика Авангарда».
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
На протяжении трех месяцев жителям и гостям округа будут представлены всевозможные жанры: от мастер-классов и кинопоказов до лекций экспертов всероссийского уровня. В качестве спецпроекта можно будет увидеть работы художника Владислава Дакеса на фасаде здания по улице Ворошилова. Для городского округа Серпухов, который в нынешнем году отпразднует юбилей, 685 лет, этот парад современных искусств — настоящий подарок.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
После завершения биеннале у Серпуховского историко-худложественного музея большие планы на будущее. В декабре месяце планируется к открытию масштабный проект, который готовится более двух с половиной лет. Он будет называться «Фабрика Авангарда».
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Александр Бойцов