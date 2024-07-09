Сертификаты на жильё в Подмосковье в этом году получила 271 молодая семья

Девятиэтажный дом для более чем 270 переселенцев из аварийного жилья возвели на улице Мира в Клину, в настоящее время идёт подготовка новостройки к сдаче в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.