Сертификаты на жильё в Подмосковье в этом году получила 271 молодая семья

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229 подмосковных семей уже купили в этом году жильё по программе «Молодая семья». Всего сертификаты получила 271 семья, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Важная составляющая поддержки семей в Московской области – помощь с жильём. В регионе реализуется программа «Молодая семья», участники которой могут получить субсидию на покупку жилища. В этом году уже 229 семей купили жильё по этой программе. Всего же в 2024-м выданы сертификаты 271 молодой семье. На это выделено более 84 млн рублей из федерального бюджета, 387 млн – из бюджета региона, 387 млн рублей – из бюджетов муниципалитетов», – пояснил Брынцалов.Чтобы стать участником программы «Молодая семья», нужно соблюсти ряд условий. Семья должна иметь место жительства в Московской области; возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет; семья может быть неполной – например, родитель и ребёнок. У семьи должны иметься доходы, позволяющие взять кредит. Кроме того, молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении.
Для участия в программе необходимо подготовить документы и обратиться в администрацию своего муниципалитета. Полный список документов определяет администрация.
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