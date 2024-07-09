Компенсацию за аренду жилья получили около 12 тыс. подмосковных врачей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 12 тысяч врачей, работающих в Московской области и снимающих жильё, воспользовались правом на получение компенсации за аренду, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«У нас в регионе компенсацию аренды жилья получили порядка 12 тысяч медработников. Отмечу, что это одна из самых востребованных из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медиков», — сказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.Ежемесячная выплата на аренду жилья для медиков составляет 20 тысяч рублей, а для супружеской пары медицинских работников — до 30 тысяч рублей.
Отправить заявку на получение этой поддержки можно онлайн — через региональный портал госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет десять дней.
Подробная информация об этой и других мерах поддержки работников сферы здравоохранения в Московской области размещена на портале rabota-vrachom.ru.
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