Компенсацию за аренду жилья получили около 12 тыс. подмосковных врачей

В Московской области с начала года оформили более 5 млн рецептов на льготные лекарства в электронном виде. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева. Сделать это можно на приёме у врача или через интернет – с помощью телемедицинской консультации.