В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 30 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Пятнадцать аварийных жилых помещений расселили в четырёх округах Московской области на минувшей неделе, оттуда переехали 34 человека, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Аварийные помещения общей площадью свыше 700 квадратных метров были расселены в городских округах Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Волоколамский и Кашира», — отмечается в сообщении.Жителям, переселённым из аварийных домов, предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья либо выплатили выкупную стоимость.
В министерстве отметили, что расселение аварийных домов в регионе проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», а также федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
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Лев Каштанов