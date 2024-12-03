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Сервис по поиску работы прогнозирует рост вакансий для курьеров в 2025 году

SuperJob: зарплаты курьеров растут быстрее, чем зарплаты программистов
Фото: iStock/nirat

Фото: iStock/nirat

Сфера доставки в России переживает бурный рост: зарплаты курьеров стремительно увеличиваются, а спрос на специалистов продолжает расти. Анализ исследования сервиса по поиску работы SuperJob показывает, что в 2025 году тренд сохранится, а число вакансий для курьеров продолжит увеличиваться.

Зарплаты курьеров растут быстрее, чем в IT.

В Москве зарплата пеших курьеров за последние четыре года увеличилась на 100%, что значительно опережает рост доходов программистов, где динамика составила 77%. Прирост в зарплатах курьеров связан не только с ростом популярности доставки, но и с режимом самозанятости, который позволяет службам экономить на налогах, перенаправляя средства на оплату труда.

Средняя зарплата пешего курьера в Москве за год выросла на 14%, достигнув 80 тысяч рублей, а максимальный доход может достигать 140 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге средние зарплаты составляют 65 тысяч рублей, увеличившись за год на 14%.



Популярность курьерской работы и кадровый дефицит

На фоне активного развития e-commerce количество вакансий в службах доставки выросло на 12% за год, а число резюме увеличилось на 7%. В условиях кадрового голода службы доставки адаптировались, упрощая процессы найма и обучения. Сегодня курьером может стать практически любой желающий, включая несовершеннолетних, студентов и пенсионеров.

Прогнозы на 2025 год

Согласно данным SuperJob, в следующем году число вакансий для курьеров продолжит расти, ожидаемый прирост составит 10–15%. Спрос на курьеров останется стабильно высоким из-за расширения e-commerce и проникновения доставки в регионы.


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Россиянам сообщили об изменениях в правилах индексации пенсий в 2025 году
Экономист Ногайлиева: пенсионеров в 2025 году ждут две масштабные индексации
03 декабря 2024, 03:46

Фото: iStock/Inside Creative House

В 2025 году в России пенсионеров ожидают две крупные индексации.
Доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева разъяснила в разговоре с агенством «Прайм», кто и с какого момента может на них рассчитывать.

С 1 января страховые пенсии, начисляемые на основе трудового стажа, будут увеличены на 7,3% в соответствии с уровнем инфляции за 2024 год. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению возрастут на рекордные 14,75%. Эти выплаты предназначены для граждан, не накопивших страховой стаж, инвалидов, а также тех, кто потерял кормильца, и других категорий.

Кроме того, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года для сокращения дефицита бюджета. В качестве базы для расчета будут учитываться все пропущенные индексации с момента последнего повышения.

Сама прибавка для работающих пенсионеров будет начисляться постепенно. Например, в 2025 году — с учетом текущей индексации, в 2026 году — с учетом уже двух лет повышения, и так далее. Однако полную сумму пропущенных индексаций за 2016–2024 годы пенсионеры смогут получить только после завершения трудовой деятельности.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Из-за этого размер выплат увеличится до 15 456 рублей. Также президент РФ подписал указ об увеличении с 2025 года материнского капитала на первого ребенка до 676 тыс. руб. Соответствующий документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

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#пенсионеры
#пенсии
#права
#выплаты
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«Деньги есть, но вы учитесь»: Путин связал сессию Конгресса с известной фразой Медведева
Путин шуточно вспомнил Медведева в ответ на фразу «деньги есть, но вы учитесь»
03 декабря 2024, 02:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин анонсировал встречу с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, которая состоится 2 декабря.
Об этом он упомянул, услышав название одной из сессий Конгресса молодых ученых — «Деньги есть, но вы учитесь», передает ТАСС. Эта фраза отсылает к известному высказыванию Медведева, сделанному в 2016 году, когда он возглавлял правительство.

Тогда его фраза о том, что денег нет сейчас, но надо держаться, на встрече с жителями Феодосии стала широко обсуждаемой и в итоге видоизменилась в интернете.

«Просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал Медведев в 2016 году.
Темой беседы при обсуждении итогов Конгресса молодых ученых на этот раз стали также важные вопросы, касающиеся науки и ее финансирования. «Радио 1» писало о том, как на встрече с молодыми учеными Путин с юмором обсудил аналогию науки и движения сперматозоидов.

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#деньги
#владимир путин
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Путин с юмором обсудил аналогию науки и движения сперматозоидов
Путин: знают — не знают, но главное, что ученые и сперматозоиды плывут, куда надо
03 декабря 2024, 00:42

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На встрече с молодыми учеными президент РФ Владимир Путин с юмором отреагировал на обсуждение непредсказуемости научных исследований, где использовалось сравнение с движением мужских половых клеток.
В ходе беседы одна из участниц привела аналогию, сравнив научные поиски с движением сперматозоидов, передает ТАСС. Она отметила, что существует заблуждение, будто они точно знают направление своего движения, тогда как это не так. По мнению исследовательницы, в науке ситуация похожая: даже при знании правильного пути не всегда удается достичь результата первым.

Путин с иронией ответил, что независимо от знания направления, главное — достичь цели.

«Знают — не знают, но плывут куда надо. Это самое главное», — сказал президент РФ.
Его реплика вызвала улыбки и оживление среди участников дискуссии. Эта встреча стала примером неформального подхода к обсуждению сложных научных тем.

Ранее сообщалось, что Игры дружбы отложены указом президента России Владимира Путина. Помимо этого, 2 декабря были названы дата и время прямой линии Путина.

Также «Радио 1» передавало, что новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине.

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Участник «Времени героев» получил ключевую должность в «Росатоме»
Павел Якушев станет советником по патриотическому воспитанию в «Росатоме»
02 декабря 2024, 23:41

Фото: iStock/zim286

Капитан Павел Якушев, удостоенный ордена Мужества и участник президентской программы «Время героев», назначен советником заместителя генерального директора Росатома по патриотическому воспитанию, сообщили на официальном сайте программы.
Якушев стал одним из 83 участников первого потока программы, который стартовал в мае 2024 года. После завершения первого модуля он прошел стажировку под руководством главы Росатома Алексея Лихачева.

Новый пост предусматривает развитие проектов, связанных с патриотическим воспитанием, поддержкой ветеранов СВО и атомной промышленности, а также их семей. Назначение также охватывает задачи в области развития молодежных инициатив, спортивных программ и работы с талантливыми детьми.

Якушев, начавший службу в зоне специальной военной операции в 2022 году, получил орден Мужества в 2023 году, а участие в программе «Время героев» позволило ему получить ценные знания и навыки для работы в сфере госуправления.

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Пять новых питающих центров повысят надёжность электроснабжения в Подмосковье

Эксперт Клименко: роль Роскомнадзора в сбоях сервисов Рунета сильно преувеличена

«Светящееся пятно»: Таролог прокомментировал заявление Муцениеце о встрече с НЛО
#пост
#операции
#развитие
#сво
#россия
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Пять новых питающих центров повысят надёжность электроснабжения в Подмосковье
02 декабря 2024, 18:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области 2026-2027 годах для повышения надёжности электроснабжения построят пять питающих центров. Они будут располагаться в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне. Реализацию программы обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
«От устойчивого и стабильного электроснабжения зависят как большие, так и малые населённые пункты, коттеджные посёлки, СНТ. За это, кроме профильного министерства, отвечают «Россети Московский регион», «Мособлэнерго» и другие организации. Количество территориальных сетевых организацй, которые не имеют возможности обслуживать сети в каждом регионе страны, сокращается. Это федеральная программа. Процесс идёт, и его надо продолжать. Организации, имеющие ресурс, могут взять те сети, которые обслуживались нерегулярно или не обслуживались вообще, и заняться их модернизацией. Задача – чтобы инвестиционная программа коснулась каждого СНТ, каждого населённого пункта», – сказал Воробьёв.
Сейчас в Московской области вдвое сократилось количество ТСО, обслуживающих электросетевое имущество.
«В Подмосковья определена системообразующая сетевая организация «Россети Московский регион». Раньше в области было 42 ТСО, стало 21. Мелкие компании объединяют свои ресурсы и укрупняются. Эффектом консолидации стали повышение надёжности электроснабжения, а также единый тариф. У нас реализуется большая ремонтная программа воздушных и кабельных линий электропередачи, расчистка трасс и ремонт трансформаторных подстанций. Все сетевые организации уже выполнили планы на этот год», – рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
В рамках ремонтной программы в этом году в Подмосковье привели в порядок 1,5 тыс. км ЛЭП, то есть 124% от плана, более 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили свыше 6,5 тыс. га трасс. По инвестиционной программе планируют ввести 4,5 тыс. км кабельных и воздушных линий, объекты энергосетевого хозяйства.

Для Московской области приобрели 80 передвижные электростанции, чтобы в случае аварийных ситуаций можно было переключиться на них – по 40 «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».
«Мы устанавливаем сверх инвестпрограммы четыре мобильные подстанции, которые повысят надёжность работы подстанций «Ям», «Кварц», «Молоково» и «Бронницы», защитят их от перегрузок. Мобильные подстанции уже на месте. В течение трёх недель мы их включим. Это позволит минимизировать риски», – сказал гендиректор «Россети Московский регион» Александр Пятигор.
Он добавил, что сегодня проектируются пять подстанций 220 кВ. Суммарно на пять лет в реконструкцию существующей сети и новые сооружения будет инвестировано 167 млрд рублей.

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Эксперт Клименко: роль Роскомнадзора в сбоях сервисов Рунета сильно преувеличена
02 декабря 2024, 18:24

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Роль Роскомнадзора, как источника сбоев в сервисах российского интернета, сильно преувеличена на фоне новостей о возможном замедлении YouTube и однозначной блокировке Discord. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, российский сегмент интернета стал настолько обширным, что установить точную причину того или иного сбоя практически невозможно.
«Хочется спихнуть на кого-то вину, и Роскомнадзор хорошо для этого подходит. Но на практике надо признать, что инфраструктура любых приложений и любых сервисов зависит от бесконечного числа историй», — поделился он в беседе с Общественной Службой Новостей.
В качестве примера Клименко привел недавний случай с сервисом Yandex Cloud, который вызвал сбои в работе ряда сервисов доставки еды. Сначала все грешили на РКН, отметил эксперт, а после выяснилось, что проблемы с доставкой еды были связаны именно с облачным хранилищем Яндекса.

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#интернет
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#инфраструктура
#роскомнадзор
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«Светящееся пятно»: Таролог прокомментировал заявление Муцениеце о встрече с НЛО
Таролог Зак подтвердил, что Муцениеце и Прилучный могли видеть НЛО
02 декабря 2024, 18:12

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Агата Муцениеце рассказала, что на совместном с Павлом Прилучным отдыхе в Греции видела НЛО. По словам актрисы, сидя на пляже и будучи в совершенно трезвом состоянии, она увидела большое светящееся пятно, плывущее вдоль горизонта. Она отметила, что необъяснимый объект летел быстрее самолета, потом завис в воздухе и стремительно исчез.
Павел Прилучный, как поделилась Муцениеце, разделил с ней этот случай, однако сейчас будет всячески это отрицать.

Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что сделанный таро-расклад показывает, что НЛО, действительно, существует.

«Такой вопрос мне задают впервые. И лично я и не отрицаю, и не подтверждаю существование НЛО. Но сделанный мной Таро-расклад показывает, что, НЛО существует, контакт человечества с внеземным разумом установлен давно, но эту информацию от нас скрывают, чтобы не нарушать наш привычный ход жизни и не вносить сомнения в историю развития человечества», — сообщил он.

Он добавил, что карты Таро указывают на то, что природа НЛО — разум с других планет и из других измерений.

«Идея про другие измерения согласуется и с теорией о том, что будущее хоть и предначертано, но многовариантно. И если в нашей жизни мы делаем определённый выбор, корректируя свой путь, то наша «копия» в параллельной вселенной может делать другой выбор и идти своим путём», — сказал таролог.

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#шоу-бизнес
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Автоэксперт раскрыл разницу между оригинальными запчастями и копиями
Автоэксперт Телегин: покупка неоригинальных запчастей грозит новым ремонтом
02 декабря 2024, 18:03

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Покупка неоригинальных запчастей для автомобиля может привести к новому ремонту в будущем. Об этом заявил операционный директор по сервису компании "РОЛЬФ" Егор Телегин. По его словам, оригинальные запчасти более качественные, лучше подходят к конкретной модели авто, имеют гарантию и репутацию, но зачастую заметно дороже неоригинальных аналогов.
«Выбор между оригинальными и неоригинальными запчастями зависит от приоритетов покупателя: сэкономить и рискнуть или выбрать надёжность и гарантированное качество. Важно помнить, что установка некачественных запчастей может привести к дополнительным расходам на ремонт в будущем», — поделился эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Вместе с тем автоэксперты раскрыли, к чему могут привести незначительные сколы на лакокрасочном покрытии автомобиля. Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, что для образования сквозных отверстий в результате коррозии должно пройти не менее десяти лет.

При этом он подчеркнул, что свежие сколы следует затампонировать краской в цвет автомобиля без восстановления всех слоев, иначе дефект вскоре начнет ржаветь под воздействием окружающей среды.

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В Подмосковье решили централизовать сбор пластиковых крышечек
02 декабря 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье стартует пилотный проект по сбору пластиковых крышечек в образовательных учреждениях. Тему переработки пластика обсудили н совещании в Мособлдуме, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Цель проекта – наладить централизованный сбор пластика с участием населения. Совещание прошло под руководством председателя комитета регионального парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Владимира Шапкина. Участие в нём приняли отраслевые специалисты Минчистоты.

Раздельный сбор и правильная утилизация пластика – первый и важный шаг в направлении улучшения экологии. Пластик в результате получит вторую жизнь.

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#московская область
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