Сервис по поиску работы прогнозирует рост вакансий для курьеров в 2025 году

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Сфера доставки в России переживает бурный рост: зарплаты курьеров стремительно увеличиваются, а спрос на специалистов продолжает расти. Анализ исследования сервиса по поиску работы SuperJob показывает, что в 2025 году тренд сохранится, а число вакансий для курьеров продолжит увеличиваться.
Зарплаты курьеров растут быстрее, чем в IT.В Москве зарплата пеших курьеров за последние четыре года увеличилась на 100%, что значительно опережает рост доходов программистов, где динамика составила 77%. Прирост в зарплатах курьеров связан не только с ростом популярности доставки, но и с режимом самозанятости, который позволяет службам экономить на налогах, перенаправляя средства на оплату труда.
Средняя зарплата пешего курьера в Москве за год выросла на 14%, достигнув 80 тысяч рублей, а максимальный доход может достигать 140 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге средние зарплаты составляют 65 тысяч рублей, увеличившись за год на 14%.
Популярность курьерской работы и кадровый дефицитНа фоне активного развития e-commerce количество вакансий в службах доставки выросло на 12% за год, а число резюме увеличилось на 7%. В условиях кадрового голода службы доставки адаптировались, упрощая процессы найма и обучения. Сегодня курьером может стать практически любой желающий, включая несовершеннолетних, студентов и пенсионеров.
Прогнозы на 2025 годСогласно данным SuperJob, в следующем году число вакансий для курьеров продолжит расти, ожидаемый прирост составит 10–15%. Спрос на курьеров останется стабильно высоким из-за расширения e-commerce и проникновения доставки в регионы.
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Мария Моисеева