Кардиолог назвал оптимальный пульс здорового человека

27 октября 2026, 05:19

Кардиолог Доронин: уровень нормального пульса не должен превышать 90 ударов в минуту

Фото: iStock/pada smith

Стандартные показатели нормального пульса варьируются от 60 до 90 ударов в минуту. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач‑кардиолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Доронин из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России.