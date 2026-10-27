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Кардиолог назвал оптимальный пульс здорового человека

Кардиолог Доронин: уровень нормального пульса не должен превышать 90 ударов в минуту
Фото: iStock/pada smith

Стандартные показатели нормального пульса варьируются от 60 до 90 ударов в минуту. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач‑кардиолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Доронин из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России.



Специалист отметил, что если пульс в состоянии покоя стабильно превышает 100 ударов, стоит проверить состояние щитовидной железы. Среди возможных причин такого состояния врач назвал йодную недостаточность и аутоиммунный тиреоидит.

Доронин также обратил внимание на ситуацию, когда пульс опускается до 45–50 ударов в минуту: если человек не является спортсменом и у него наблюдается выраженная брадикардия (снижение частоты сердечных сокращений в покое до 60 ударов и ниже), необходимо проконсультироваться с врачом. Одной из возможных причин подобного состояния может быть атриовентрикулярная (АВ‑) блокада, пояснил кардиолог.

Александр Огарёв

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