Диетолог раскрыла полезные свойства чайного гриба

27 октября 2026, 06:21

Диетолог Лебедева: чайный гриб замедляет старение

Фото: iStock/Olga Novikova

Миф о том, что чайный гриб способен напрямую продлевать жизнь, развеяла доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Её слова цитирует РИА Новости.





При этом эксперт подтвердила, что напиток комбуча, приготовленный на основе чайного гриба, может быть полезен для организма и отчасти способствует замедлению процессов старения. По словам диетолога, представление о том, что эффект достигается исключительно за счёт витаминов, сильно преувеличен.



«Напиток действительно обладает полезными для здоровья свойствами, так как ферментированный продукт, комбуча, содержит живые культуры бактерий и дрожжей», — объяснила Лебедева.