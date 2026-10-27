Пациентку с опасной грыжей госпитализировали в Приморье
Приморские хирурги краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке помогли женщине с крайне тяжёлой патологией. Об этом проинформировало региональное управление Минздрава.
Пациентка страдала от грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, которая прогрессировала на протяжении нескольких лет. К моменту поступления в больницу ситуация достигла критической стадии: желудок полностью сместился в грудную полость и сдавливал левое лёгкое, а также оказывал постоянное давление на сердце. Из-за длительного течения болезни пищевод укоротился, что серьёзно осложняло возвращение желудка в естественное положение.
Женщина испытывала серьёзные проблемы со здоровьем. Ей было тяжело дышать, беспокоили изжога, отрыжка и боли за грудиной.
Команда хирургов провела масштабное трёхчасовое вмешательство. Врачи вернули желудок в брюшную полость, устранили дефект диафрагмы с помощью импланта и сформировали специальную защитную «манжету», которая предотвращает заброс содержимого желудка в пищевод.
Сейчас состояние пациентки стабильно улучшается. Дыхание пришло в норму, и женщина постепенно восстанавливается, сообщили в Минздраве.
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