Пациентку с опасной грыжей госпитализировали в Приморье

27 октября 2026, 05:40

Хирурги спасли жительницу Приморья с огромной грыжей

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Приморские хирурги краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке помогли женщине с крайне тяжёлой патологией. Об этом проинформировало региональное управление Минздрава.