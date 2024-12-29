Коммунальщики Подмосковья подготовились к новогодним праздникам

Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Подмосковные коммунальные службы готовы к возможным нештатным ситуациям в новогодние праздники, проинформировали в Министерстве ЖКХ МО.
«В выходные и праздничные дни увеличивается нагрузка на коммунальные сети. Поэтому все организации, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на время новогодних каникул усилили аварийно-восстановительные бригады, организовали дежурство руководящего состава, а также заблаговременно провели дополнительную подготовку спецтехники и сотрудников к возможным нештатным ситуациям», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что жители могут обращаться по интересующим их вопросам в круглосуточные диспетчерские или напрямую к своей управляющей компании.
Перед этим сообщалось, как в новогодние каникулы будут работать подмосковные региональные операторы.
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Никита Кротов