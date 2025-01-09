В Подмосковье в праздники устранили 50 утечек на сетях водо- и теплоснабжения

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Подмосковные коммунальщики за первую неделю 2025 года устранили более 50 утечек на сетях холодного водоснабжения и теплотрассах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Помимо этого, ликвидировано свыше 400 засоров канализационных сетей, восстановлена проходимость девяти участков коллекторов. Основную часть работ выполнили без отключений или с минимальными неудобствами для жильцов.
В новогодние каникулы в Восточном Подмосковье традиционно возросло водопотребление, увеличив нагрузку на сети водоснабжения. С повышенной интенсивностью работала канализационная система.
На водозаборных узлах, очистных сооружениях, насосных станциях и объектах теплоснабжения проводились работы по текущему ремонту и техобслуживанию.
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Помимо этого, ликвидировано свыше 400 засоров канализационных сетей, восстановлена проходимость девяти участков коллекторов. Основную часть работ выполнили без отключений или с минимальными неудобствами для жильцов.
«Для большей части сотрудников коммунальной сферы выходные прошли в режиме готовности. Работа не останавливалась ни на день. Аварийно-восстановительные бригады и руководители круглосуточно заступали на дежурство для оперативного выполнения работ, требующих неотложного реагирования, чтобы в домах жителей было тепло, подавалась вода, а настроение оставалось праздничным», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В новогодние каникулы в Восточном Подмосковье традиционно возросло водопотребление, увеличив нагрузку на сети водоснабжения. С повышенной интенсивностью работала канализационная система.
На водозаборных узлах, очистных сооружениях, насосных станциях и объектах теплоснабжения проводились работы по текущему ремонту и техобслуживанию.
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Лора Луганская