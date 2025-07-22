«Серьёзный урок»: Суд вынес вердикт блогеру, сбившему женщину с коляской во время дрифта
Автоблогера Гаджиева, который сбил женщину с коляской в Одинцове, приговорили к трём годам
Суд вынес решение по делу автоблогера Гаджи Гаджиева, влетевшего в толпу зрителей во время нелегального дрифт-шоу в Одинцове.
По информации корреспондента «Известий», суд приговорил гонщика Гаджи Гаджиева к трём годам в колонии-поселении. Помимо этого, Гаджиев отстранён от управления транспортными средствами на 2,5 года и обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
«Я раньше никогда никому никакой вред не причинял, и в этой ситуации совершил наезд на потерпевших неумышленно... Я осознаю, что эта ситуация стала для меня серьёзным уроком», — заявил обвиняемый, выступая с последним словом.Отмечается, что инцидент случился 26 ноября прошлого года. Во время несогласованного дрифта в Подмосковье серьёзно пострадала женщина, которая пришла на ночное мероприятие с ребёнком в коляске.