«Ввели препарат для усыпления животных»: Суд оценил смерть 10-месячной девочки

22 июля 2025, 15:37

Суд оценил смерть 10-месячной малышки в больнице Темрюка в 1,2 млн рублей

Фото: Istock/Zolnierek

Трагедия, которая унесла жизнь невинного ребёнка, случилась в Краснодарском крае. 10-месячная девочка умерла из-за грубой ошибки медперсонала. Родители умершего в больнице ребёнка подали иск о компенсации морального вреда. Вердикт суда сообщает «КП»-Кубань».