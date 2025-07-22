«Ввели препарат для усыпления животных»: Суд оценил смерть 10-месячной девочки
Трагедия, которая унесла жизнь невинного ребёнка, случилась в Краснодарском крае. 10-месячная девочка умерла из-за грубой ошибки медперсонала. Родители умершего в больнице ребёнка подали иск о компенсации морального вреда. Вердикт суда сообщает «КП»-Кубань».
Зимой 2022 года мать с дочерью поступили в ЦРБ Темрюкского района для лечения ожога. Но 25-летняя медсестра по ошибке ввела ребёнку не тот препарат, который привёл к смерти девочки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что введённое лекарство должно было применяться для эвтаназии животных в ветеринарии, а вместо него необходимо было использовать другое средство.
По факту смерти девочки было возбуждено уголовное дело, а семья погибшей подала иск о компенсации морального вреда на сумму 6 миллионов. Однако суд назначил 1,2 миллиона рублей. Родители считают установленную сумму несоизмеримой страданиям.
Отмечается, что в ЦРБ Темрюкского района смерть ребёнка оценили от 50 до 120 тысяч рублей.
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