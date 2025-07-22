В России будут штрафовать за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, согласно которому вводятся штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN-сервисов. Кроме того, россияне могут получить штраф за незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
В документе сказано, что штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей придётся заплатить, если осуществляется поиск экстремистских материалов, включённых в федеральный список, а также если был получен к ним доступ.
За рекламу VPN-сервисов и аналогичных средств, которые позволяют просматривать запрещённые сайты, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических лиц.
Также установлены штрафы за незаконную передачу абонентского номера. Так, для физических лиц предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Если закон нарушат юридическое лицо или индивидуальный предпринимать (ИП), то им придётся заплатить от 100 до 200 тысяч и от 50 до 100 тысяч рублей соответственно.
Также, согласно новому закону, вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. Установлены штрафы: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч.
Предусмотрен штраф и за использование виртуальных автоматических телефонных станций или оборудования для пропуска трафика. Так, для граждан установлен штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, юридических — от 200 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, предусмотрена ответственность за нарушение в работе с оборудованием, которое даёт доступ к запрещённым ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам — от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юрлицам — от 200 до 500 тысяч. Если снова зафиксировано нарушение, то размер штрафа может достигнуть миллиона рублей.
Также последует наказание за нарушение обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе если эти организаторы откажутся взаимодействовать с силовыми органами. Размеры штрафов: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч, для юрлиц — до 5 миллионов, а за повторное нарушение — до 10 миллионов рублей.
Установлены штрафы и за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных. Физлица, если нарушат закон, должны будут заплатить от 50 до 70 тысяч рублей, ИП — от 70 до 100 тысяч, юридические лица — от 300 до 500 тысяч рублей.
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