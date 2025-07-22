В России будут штрафовать за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов

22 июля 2025, 15:26

Госдума приняла закон о штрафе за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, согласно которому вводятся штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN-сервисов. Кроме того, россияне могут получить штраф за незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.