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Сержант украинских вооруженных сил Дмитрий Баланда совершил побег из страны на такси, после чего сдался в плен в России, сообщил Telegram-канал «Бердянск ZaVtra».
Младший сержант пограничных войск, который также служил наводчиком гранатометчика, признался, что решил стать дезертиром из-за сильного психологического давления со стороны командования, насильного призыва в армию, недостатка воды, еды и боеприпасов на передовых позициях, а также игнорирования его жалоб в различных инстанциях.
Баланда рассказал, что собирался пройти пешком 200 километров до Мелитополя, однако вместо этого он нашел таксиста, попросил его отвезти на максимальную точку контроля наших войск.
Он отметил, что после сдачи в плен его хорошо относились — накормили и напоили чаем. Баланда призвал своих сослуживцев сложить оружие и не выполнять преступные приказы украинских командиров.
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Баланда рассказал, что собирался пройти пешком 200 километров до Мелитополя, однако вместо этого он нашел таксиста, попросил его отвезти на максимальную точку контроля наших войск.
«Он меня привез в Степногорск, не доезжая до блокпоста на 150 метров», — уточнил сержант ВСУ.На месте он увидел двух украинских военных и предложил им уйти вместе с ним, однако услышал отказ и угрозу открыть по нему огонь. Несмотря на это, Баланда продолжил свой путь и добрался до позиций вооруженных сил России, пройдя семь километров.
Он отметил, что после сдачи в плен его хорошо относились — накормили и напоили чаем. Баланда призвал своих сослуживцев сложить оружие и не выполнять преступные приказы украинских командиров.
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Артем Кузьмин