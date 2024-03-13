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Отрядом иностранных наемников мотопехотной бригады ВСУ руководил сотрудник ЦРУ, об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян, приводит его слова РИА Новости.
Мобилизованный рассказал, что однажды бойцы ВСУ увидели иностранца, которого не встречали прежде. Поинтересовавшись у сослуживцев о том, кто он, они узнали, что это сотрудник ЦРУ, который ранее руководил наемниками и приехал повидаться с ними.
Прежде Водян рассказал, что иностранные боевики не берут с собой в штурмы украинцев, и действуют самостоятельно в составе бригад, сформированных из числа военных НАТО.
Ранее французский наемник опубликовал фото с оружием с Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Прежде Водян рассказал, что иностранные боевики не берут с собой в штурмы украинцев, и действуют самостоятельно в составе бригад, сформированных из числа военных НАТО.
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Анастасия Хохлова