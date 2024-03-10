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Украинский пленный рассказал о потере его ротой в боях почти 90% солдат

Украинский пленный Гуприн: моя рота потеряла почти 90% солдат
10 марта 2024, 08:30
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Украинский военнопленный Александр Гуприн утверждает, что в ходе боев его рота потеряла почти 90% своего личного состава, передает РИА Новости.
Гуприн сообщил, что с 22 сентября прошлого года батальон 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), где он служил, потерял около трети своих бойцов.

В его роте осталось всего 14 человек из более чем ста, что фактически привело к прекращению существования данной роты. В связи с этим командование батальона вынуждено собирать оставшихся солдат из различных подразделений.


Гуприн также упомянул, что украинские пехотинцы активно готовятся к десантированию с бронетранспортеров М113 американского производства в учебных центрах.

Ранее другой пленный украинский военнослужащий по имени Вадим рассказал о принудительном призыве в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#всу
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В Германии разозлились из-за уничтожения Patriot на Украине
Немецкий журналист Репке: Украина позволила России уничтожить ЗРК Patriot
10 марта 2024, 08:50

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

На странице в социальной сети X (бывший Twitter) немецкий журналист Юлиан Репке высказал критику в адрес Вооруженных Сил Украины за размещение ЗРК Patriot слишком близко к линии фронта.
По его мнению, это дало России возможность нанести удар и уничтожить дорогостоящую систему. Репке отметил, что две пусковые установки Patriot были размещены менее чем в 40 километрах от фронта, на расстоянии менее 10 метров друг от друга.

Журналист утверждает, что ЗРК находились на этом месте достаточно долго, чтобы России было достаточно времени для наведения и запуска на них баллистической ракеты, которая уничтожила бы системы ПВО.

Видео, опубликованное Минобороны России накануне, показывает попадание ракеты комплекса «Искандер-М» по украинской технике в районе Покровска в ДНР. По данным ведомства, ударом был уничтожен ЗРК С-300, а также два американских ЗРК Patriot. Это уже не первый случай поражения ЗРК Patriot российскими военными: в конце февраля ЗРК Patriot также были атакованы высокоточным оружием, и тогда пострадали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

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#видео
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#минобороны
#ракеты
#удар
#пво
#машина
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Пленный боец ВСУ рассказал, что британцы внушали ему ненависть к русским
Пленный боец ВСУ рассказал, как британские психологи внушали ненависть к русским
10 марта 2024, 08:47

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Британские психологи, которые готовятся к участию в боевых действиях новобранцев ВСУ, настаивают их на необходимости презирать русских, а при необходимости уничтожать их и безжалостно обращаться с пленными.
Об этом рассказал сдавшийся в плен военнослужащий 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок, передает ИА Регнум. Он отметил, что во время обучения в Великобритании ему показывали, как использовать оружие и обучали навыкам оказания медицинской помощи.

«Психологи старались внушить нам ненависть к русским солдатам и, в общем, ко всем русским, а также научили нас крайне жесткому обращению с ними в случае попадания в плен», — поделился Бучок.
Он оказался в плену, когда российские военные начали штурм. Бучок, будучи радистом, находился в блиндаже. Когда перестали звучать выстрелы, он вышел и обнаружил, что его сослуживцев нет. Поняв, что его бросили и убежали без предупреждения об отступлении, он решил добровольно сдаться в плен.

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#военные
#оружие
#всу
#солдат
#тела
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Forbes: Экипаж пораженного под Покровском ЗРК Patriot, скорее всего, уничтожен
10 марта 2024, 07:23

Фото: iStock/viper-zero

Экипаж, обслуживающий пораженный в районе Покровска (ДНР) зенитно-ракетный комплекс Patriot, вероятнее всего, был полностью уничтожен. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, которого цитирует РИА Новости.
По словам Экса, настойчивость российских военных позволила обнаружить и одним ударом уничтожить сразу два комплекса, сократив возможности Украины по защите неба.

«Украинцы потеряли до 13% своих пусковых установок Patriot в результате одной катастрофы», — подытожил журналист.

В свою очередь, немецкий журналист Юлиан Репке раскритиковал Вооруженные силы Украины (ВСУ) за размещение установок слишком близко к линии фронта и предоставление времени российским артиллеристам для их поражения.

Ранее «Радио 1» сообщало, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» мог уничтожить три американских ЗРК Patriot в районе Покровска (Донецкая Народная Республика). Также были ликвидированы западные специалисты, которые входили в состав расчетов в качестве наёмников.

Изначально Минобороны РФ в субботу, 9 марта, сообщило, что в районе Покровска «оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300».

Однако позже о том, что это мог быть Patriot, заговорили и украинские эксперты. Они отмечают, что для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают авиабомбы, системы ПВО Вооружённых сил Украины (ВСУ) вынуждены перемещать к линии фронта из-за чего они попадают в зону поражения. Также эксперты не исключают фактора предательства. То есть кто-то из украинских военных, по этой версии, известил россиян о маршруте передвижения «Пэтриота».

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#военные
#сша
#ракетный удар
#украина
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Минобороны: Над Белгородской областью сбиты два беспилотника
10 марта 2024, 07:13

Фото: iStock/vladj55

Российские средства ПВО за ночь с субботы на воскресенье уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в пресс-службе российского военного ведомства.

Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, за одни только сутки 18 февраля в этом регионе были сбиты 16 украинских беспилотников.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#всу
#белгородская область
#бпла
#пво
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Расчёт беспилотников ВС РФ «Орлан» помог уничтожить радиолокационную станцию ВСУ
10 марта 2024, 06:50

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Расчёт российских беспилотников «Орлан-10» помог российским артиллеристам уничтожить радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра с помощью высокоточного снаряда «Краснополь», выпущенного самоходной гаубицей ВС РФ «Мста-С». Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Оператором беспилотного комплекса была обнаружена позиция размещения радиолокационной станции противника. Незамедлительно координаты вражеской РЛС были переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее <...> После получения команды на огонь по цели расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» произвел выстрел и с 20 км уверенно поразил радиолокационную станцию», — рассказали в российском военном ведомстве.

БПЛА «Орлан-10» не только осуществляет воздушную разведку, но также днем и ночьюкорректирует огонь артиллерийских систем и сопровождает колонны противника, рассказал командир роты БПЛА с позывным «Степь».



Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР сообщил о том, что российский ОТРК «Искандер-М» мог уничтожить три американских ЗРК Patriot в районе Покровска. Позже этот факт подтвердили и украинские эксперты. Также были ликвидированы западные специалисты, которые входили в состав расчетов в качестве наёмников.

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#вооружённые силы рф
#всу
#беспилотник
#минобороны рф
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Украинский генерал Мельник исчез после взрыва в Харькове 17 февраля
10 марта 2024, 06:08

Фото: iStock/ Irina Piskova

Украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник с позывным «Марсель» исчез в информационном пространстве после взрыва в Харькове 17 февраля, передает РИА Новости.
Днем 17 февраля украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове.

«Харьков и область: идем в укрытие!» — написал тогда Мельник в своем Telegram-канале.

Пользователи Сети заметили, что после этого генерал не написал в соцсети ни слова, хотя ранее он активно выкладывал сообщения. Отсутствуют с тех пор и упоминания о нем в украинской прессе.

Мельника назначили начальником Харьковского гарнизона в августе 2021 года.

На днях стало известно об уничтожении в Харьковской области пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в результате удара ОТРК «Искандер». Сообщалось о больших потерях среди наемников и членов украинских формирований.

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#соцсети
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#новости
#всу
#Харьков
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Вице-премьер Крыма Мурадов: Новое контрнаступление окончательно погубит Украину
10 марта 2024, 03:24

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал гибель Украины и потерю человеческого ресурса в случае нового контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый "контрнаступ", окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов», — сказал Мурадов в эксклюзивном интервью РИА Новости.

По его словам, новый командующий сухопутными войсками Украины Павлюк, анонсировавший контрудары, по всей видимости, намерен войти в историю как «генерал 200» и стать почетным гробовщиком в своей стране. Как отметил крымский вице-премьер, «в связи с такими мыслями военных стратегов киевского режима» он может лишь посочувствовать рядовым украинцам.

Ранее депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) равносильно самоубийству.

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#крым
#всу
#украина
#контрнаступление
#сво
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ВКС России применили на СВО абсолютно новую «чудо-бомбу»
Fighterbomber: Российские военные применили на СВО новый боеприпас УМПБ Д-30СН
10 марта 2024, 02:31

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Военно-космические силы (ВКС) России начали использовать в зоне специальной военной операции на Украине новую «чудо-бомбу», сообщил Telegram-канал Fighterbomber. Новый снаряд называется УМПБ Д-30СН, что в переводе означает «Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас» диаметром 30 сантиметров.
Боевая разработка представляет собой 30-сантиметровую трубу с блоками управления, спутниковой навигационной системой и крыльями. Данный боеприпас является многоцелевым, как указано в его наименовании «Межвидовой».

УМПБ Д-30СН может использоваться не только авиационным носителем, но и РСЗО типа «Торнадо-С» и другими наземными реактивными артиллерийскими системами. При этом к «чудо-бомбе» крепится реактивный двигатель, после чего она заряжается и запускается в сторону вражеских целей.

В настоящее время авиация применяет модификацию боеприпаса без реактивного двигателя, но это может измениться в ближайшем будущем, поскольку при применении последнего дальность применения УМПБ Д-30СН до 85-90 километров.

УМПБ Д-30СН является концептуальным аналогом планирующих авиабомб ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Подобные боеприпасы находятся и на вооружении стран НАТО — среди них можно упомянуть шведскую GLSDB, американскую планирующую авиабомбу Powered JDAM (PJDAM) и французскую AASM (HAMMER).

Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Российские планирующие бомбы (ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000) имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО.

Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вкс
#сво
#бомба
#военная техника
#авиация
#оружие
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Министр юстиции: В Раду скоро внесут законопроект о мобилизации заключенных
10 марта 2024, 02:28

Фото: iStock/ Olena_Z

На следующей неделе в Верховную Раду Украины внесут законопроект о мобилизации осужденных и заключенных, сообщил министр юстиции страны Денис Малюська. Его слова передает «Страна.ua».
По мнению Малюськи, законопроект зарегистрируют на следующей неделе, а на ближайшем заседании Рады его рассмотрят в первом и втором чтениях. Это будет весной, не позже, полагает министр.

По его словам, тысячи заключенных и осужденных готовы стать военнослужащими. Сейчас эти категории граждан не подпадают под мобилизацию, даже если уже вышли на свободу. При этом, согласно новому законопроекту, не попадут под мобилизацию те, кто нарушал военную дисциплину, совершил преступления во время исполнения воинского долга или против государства. Из таких военных, мозможно, будут формировать отдельные отряды, добавил Малюська.

Ранее он сообщил, что на фронт могут отправить осужденных за коррупционные преступления или за нарушение ПДД. По его словам, речь идет по меньшей мере о 50 тыс. человек.

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#украина
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