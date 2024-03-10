Украинский пленный рассказал о потере его ротой в боях почти 90% солдат

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Украинский военнопленный Александр Гуприн утверждает, что в ходе боев его рота потеряла почти 90% своего личного состава, передает РИА Новости.
Гуприн сообщил, что с 22 сентября прошлого года батальон 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), где он служил, потерял около трети своих бойцов.
В его роте осталось всего 14 человек из более чем ста, что фактически привело к прекращению существования данной роты. В связи с этим командование батальона вынуждено собирать оставшихся солдат из различных подразделений.
Гуприн также упомянул, что украинские пехотинцы активно готовятся к десантированию с бронетранспортеров М113 американского производства в учебных центрах.
Ранее другой пленный украинский военнослужащий по имени Вадим рассказал о принудительном призыве в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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В его роте осталось всего 14 человек из более чем ста, что фактически привело к прекращению существования данной роты. В связи с этим командование батальона вынуждено собирать оставшихся солдат из различных подразделений.
Гуприн также упомянул, что украинские пехотинцы активно готовятся к десантированию с бронетранспортеров М113 американского производства в учебных центрах.
Ранее другой пленный украинский военнослужащий по имени Вадим рассказал о принудительном призыве в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Артем Кузьмин