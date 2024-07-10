Сестру реставратора осудили за хищения во время реконструкции башен Кремля

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Тверской районный суд назначил сестре генерального директора компании «Петербургский Ренессанс» Оксане Орынчук 4,5 года лишения свободы за хищение 70 миллионов рублей во время реконструкции башен Кремля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что сестра реставратора была признана виновной по статье «Мошенничестве, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Ранее Тверской суд Москвы приговорил бывшего директора строительной компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука к четыре годам колонии общего режима по аналогичному делу.
По данным следствия, подсудимый как руководитель строительной компании, заключившей контракт на реставрацию девяти башен, Троицкого моста и объектов Александровского сада Московского Кремля. Ему был выплачен аванс в размере более 89 миллионов рублей, однако часть работ не была выполнена в оговоренный срок, а другая часть так и не была начата. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело в отношении его сестры Оксаны, бывшего руководителя фирмы и генерального директора «Петербургского Ренессанса».
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Ранее Тверской суд Москвы приговорил бывшего директора строительной компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука к четыре годам колонии общего режима по аналогичному делу.
По данным следствия, подсудимый как руководитель строительной компании, заключившей контракт на реставрацию девяти башен, Троицкого моста и объектов Александровского сада Московского Кремля. Ему был выплачен аванс в размере более 89 миллионов рублей, однако часть работ не была выполнена в оговоренный срок, а другая часть так и не была начата. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело в отношении его сестры Оксаны, бывшего руководителя фирмы и генерального директора «Петербургского Ренессанса».
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Александр Климов