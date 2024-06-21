В москве украинку осудили на 12 лет за воздушные шары

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Московский суд приговорил к 12 годам колонии гражданку Украины Кристину Любашенко, обвиняемую в распространении фейков о российской армии и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.
В марте 2022 года уроженка Украины добровольно вступила в террористическую организацию, запрещенную в РФ.
Следствие установило, что Любашенко, действуя в экстремистских целях, в мае 2023 года выпустила из окна столичного многоэтажного дома флаг организации «Легиона Свободы России»*, привязав его к воздушным шарам.
Кроме того, украинка разместила в оконных проемах квартиры аудиоколонки, в которых транслировалась заведомо ложная информация о российских войсках, выполняющих задачи в зоне СВО.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
Следствие установило, что Любашенко, действуя в экстремистских целях, в мае 2023 года выпустила из окна столичного многоэтажного дома флаг организации «Легиона Свободы России»*, привязав его к воздушным шарам.
Кроме того, украинка разместила в оконных проемах квартиры аудиоколонки, в которых транслировалась заведомо ложная информация о российских войсках, выполняющих задачи в зоне СВО.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
Анастасия Хохлова