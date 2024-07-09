В Приморье осудили бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за убийство знакомой

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В Приморье бывшего бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к семи годам лишения свободы за убийство матери троих детей.
В Приморском крае бывшего бойца ЧВК «Вагнер» осудили на 7 лет лишения свободы. Его признали виновным в убийстве знакомой женщины. Тело женщины обнаружили в сгоревшей машине. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона.
5 октября 2023 года на берегу реки Арсеньевка в селе Анучино был обнаружен сгоревший автомобиль. На заднем сиденье автомобиля находились останки 32-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В суде подсудимый не признал свою вину, хотя во время предварительного следствия он написал явку с повинной, о чём сообщает пресс-служба. Более того, мужчина активно помогал в раскрытии и расследовании преступления, и суд учёл это как смягчающее обстоятельство.
Защита подала жалобу на приговор.
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«Анучинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего бывшего сотрудника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его обвинили в убийстве знакомой, которая была матерью троих детей. Суд признал подсудимого виновным и, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
5 октября 2023 года на берегу реки Арсеньевка в селе Анучино был обнаружен сгоревший автомобиль. На заднем сиденье автомобиля находились останки 32-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В суде подсудимый не признал свою вину, хотя во время предварительного следствия он написал явку с повинной, о чём сообщает пресс-служба. Более того, мужчина активно помогал в раскрытии и расследовании преступления, и суд учёл это как смягчающее обстоятельство.
Защита подала жалобу на приговор.
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Мира Полтева