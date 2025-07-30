В Петербурге продавщица алкомаркета подралась с пьяным подростком
В Санкт-Петербурге, на Ленинском проспекте, продавщица алкомаркета подралась с подростком, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, парень начал оскорблять женщину. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения, на конфликт его подтолкнули друзья.
Как пишет «Mash на Мойке», юноша поссорился с женщиной ещё в магазине. Затем они решили выяснить отношения на кулаках на улице.
Также известно, что сотрудница алкомаркета разорвала на подростке футболку, цена которой составляет 50 тысяч рублей.
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