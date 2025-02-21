В Китае найден новый коронавирус

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Вирусологи Китая смогли найти у летучих мышей новый коронавирус. Об этом пишут в South China Morning Post.
«Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только мембранный белок ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека», — рассказали вирусологи журналистам газеты.
Данный тип вируса нашли у японского нетопыря в Гонконге. Это вид гладконосых летучих мышей. Вирус получил название HKU5-CoV-2 и способен заразить человека через белки ACE2. Ученые отметили, что пока паниковать не нужно, однако необходимы дальнейшие исследования для подробного изучения вопроса.
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Иван Мусатов