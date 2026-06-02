Севастопольцев предупредили об ограничении продажи бензина
Во вторник 2 июня бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 на территории Севастополя будет продаваться только по талонам. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Однако занимать очереди с утра или стоять в них днем не потребуется. Как утверждает глава города, уже на следующий день возобновится свободная продажа бензина.
Развожаев уточнил, что принял это решение по итогам оперативного совещания. В течение дня планируется подвоз топлива, который позволит восполнить запасы на АЗС.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении лимита на продажу бензина марки АИ‑92 — не более 20 литров на покупателя. Это связано с ограниченным запасом топлива в регионе. По прогнозам властей, ситуация должна нормализоваться в течение 30 дней.
