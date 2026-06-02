Севастопольцев предупредили об ограничении продажи бензина

02 июня 2026, 04:37

Развожаев: продажа бензина в Севастополе будет осуществляться по талонам

Во вторник 2 июня бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 на территории Севастополя будет продаваться только по талонам. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.