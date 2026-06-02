Серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины
Российская армия проводит комбинированную атаку по Украине с использованием ракет и беспилотников. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Несколько сильных взрывов прогремели в Киеве. Из-за ударов по объектам энергетики в ряде районов украинской столицы пропал свет, а также наблюдаются перебои с водоснабжением.
Вместе с тем десятки взрывов произошли в Сумской области. По предварительной информации, ВС РФ атаковали пороховой завод «Звезда».
Яркие вспышки наблюдаются также в Харькове, Запорожье Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Официальные сведения о последствиях атаки не поступали.
Ранее украинские вооруженные формирования нанесли удар по Курской области. В результате ранения получил 76-летний пенсионер.
