Житель Артема признал виду в совращении 11-летних девочек
40‑летний житель Артема, задержанный по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении пяти девочек 11 лет, признал свою вину. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская в беседе с РИА Новости.
По информации ведомства, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14‑летнего возраста»). Суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.
Римская уточнила, что расследование уголовного дела продолжается. В настоящий момент правоохранители проверяют возможность наличия других эпизодов, связанных с действиями подсудимого.
