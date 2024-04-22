КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету

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КНДР провела запуск баллистической ракеты. Об этом сообщили в южнокорейском Объединенном командовании начальников штабов.
«Север запустил неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря», — указано в сообщении.
Иных подробностей запуска не приводится.
КНДР 19 апреля провела испытательный пуск нового типа зенитной ракеты «Пельти-1-2». В тот же день в районе Желтого моря был произведен испытательный запуск сверхкрупной боеголовки стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1Ра-3». Оба испытания прошли успешно, поставленные цели были достигнуты.
20 марта КНДР успешно испытала запуск гиперзвуковой ракеты. Северокорейские инженеры провели наземные испытания сопла твердотопливного реактивного двигателя, который будет установлен на многоступенчатой ракете средне-дальнего радиуса действия.
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