На американский берег выбросило часть секретной ракеты времён холодной войны

Фото: iStock/Craig Boliver
На берегу американского штата Массачусетс обнаружили часть секретной ракеты времён холодной войны, об этом сообщает Fox News.
Неопознанный объект, похожий на фюзеляж самолёта, обнаружили в начале апреля на пляже острова Кейп-Код.
Экспертиза показала, что найденный обломок — часть сверхсекретной ракеты-мишени RCAT, разработанной во времена холодной войны.
RCAT использовались в качестве мишеней для зенитных подразделений в 1940-х и 1950-х годах на действовавшей тогда на Кейп-Коде тренировочной базе армии Кэмп-Уэллфлит, при этом применялись они на «неофициальном» полигоне, о котором мало кто знал.
Как уточняет Fox News, RCAT относится к части сверхсекретной программы, разработанной для тренировки американских зенитных подразделений.
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Экспертиза показала, что найденный обломок — часть сверхсекретной ракеты-мишени RCAT, разработанной во времена холодной войны.
RCAT использовались в качестве мишеней для зенитных подразделений в 1940-х и 1950-х годах на действовавшей тогда на Кейп-Коде тренировочной базе армии Кэмп-Уэллфлит, при этом применялись они на «неофициальном» полигоне, о котором мало кто знал.
Как уточняет Fox News, RCAT относится к части сверхсекретной программы, разработанной для тренировки американских зенитных подразделений.
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Евгения Парфентьева