США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана

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Военно-воздушные силы (ВВС) Соединённых Штатов Америки тайно развернули ракеты, способные повредить и вывести из строя электронику иранских ядерных объектов, сообщает Daily Mail.
Утверждается, что ракеты не причинят вреда гражданскому населению. По данным издания, имеется ввиду CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) – микроволновые ракеты, способные уничтожить электронное оборудование цели.
Ранее генерал-майор армии США в отставке Марк Маккарли заявил, что удар Израиля по Ирану, вероятно, был задуман как ответный и предупреждающий сигнал. По его словам, нападение на Иран было тщательно спланировано военным кабинетом Израиля.
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Александр Климов