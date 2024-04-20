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США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана

DM: США тайно разместили ракеты для уничтожения ядерных объектов Ирана
20 апреля 2024, 02:46
Фото: iStock/Elen11

Фото: iStock/Elen11

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединённых Штатов Америки тайно развернули ракеты, способные повредить и вывести из строя электронику иранских ядерных объектов, сообщает Daily Mail.


Утверждается, что ракеты не причинят вреда гражданскому населению. По данным издания, имеется ввиду CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) – микроволновые ракеты, способные уничтожить электронное оборудование цели.

Ранее генерал-майор армии США в отставке Марк Маккарли заявил, что удар Израиля по Ирану, вероятно, был задуман как ответный и предупреждающий сигнал. По его словам, нападение на Иран было тщательно спланировано военным кабинетом Израиля.

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#сша
#иран
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#ракета
#ядерное оружие
На Западе раскрыли причину задержки помощи Украине
Guardian: Международный фонд помощи Киеву потрачен наполовину из-за бюрократии
20 апреля 2024, 02:46

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный фонд помощи Украине, созданный по инициативе Великобритании, потратил менее половины выделенных ему 900 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда долларов США). Как сообщает The Guardian, задержка в работе фонда связана с бюрократическими процедурами.
По данным издания, только 404 миллиона фунтов стерлингов из общей суммы были переведены или выделены для конкретных выплат, необходимых Киеву.

Остальные средства еще не потрачены, поскольку Министерству обороны Великобритании предстоит оценить каждую из многочисленных оборонных компаний, подавших заявки на участие в тендере.

Из-за бюрократических сложностей контракты на некоторые виды вооружений уже подписаны, но они не будут переданы Украине до весны 2025 года, отмечает газета.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал оказать помощь Украине, пока не стало «слишком поздно».

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В ООН высказались о гибели военкора Еремина
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#сша
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В ООН высказались о гибели военкора Еремина
Офис генсека ООН: За убийством военкора Еремина последует расследование
20 апреля 2024, 02:27

Фото: iStock/DedMityay

Заместитель постоянного представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак прокомментировал гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина в зоне специальной военной операции (СВО). Хак заявил РИА Новости, что ООН выступает против убийства журналистов.
«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что должны быть полностью расследованы», — подчеркнул Хак.

Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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В США объяснили массовое бегство украинцев от мобилизации

На Украине сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги
#украина
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#всу
#дрон
#беспилотник
#бпла
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В США объяснили массовое бегство украинцев от мобилизации
Украинцы массово бегут от мобилизации и сдаются в плен – правозащитник Барака
20 апреля 2024, 01:37

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинцы осознали, что их используют как пушечное мясо в чужой игре геополитических интересов Соединенных Штатов, заявил американский правозащитник Аджаму Балака в социальной сети X.
В результате, по его словам, люди стали массово бежать от мобилизации, а прибыв на фронт, сдаваться в плен.

19 апреля глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что жители Харькова и его пригородов не могут выйти свои дома из-за страха перед мобилизацией. Они также пытаются покинуть город при первой возможности, добавил он.

Ранее корреспондент Washington Post сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что не в состоянии провести мобилизацию, чтобы изменить ситуацию на линии фронта. По их словам, бойцы также понимают, что Израиль и Украина неравноценны для Соединенных Штатов и их союзников.

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#сша
#украина
#мобилизация
#всу
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Макрон встретился с российским лауреатом Нобелевской премии Муратовым
Президент Франции Макрон встретился с российским журналистом Муратовым
19 апреля 2024, 20:58

Фото: официальный аккаунт президента Франции в соцсети X

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским журналистом Дмитрием Муратовым*, сообщил он на своей странице в соцсети X.
«С Дмитрием Муратовым*, бывшим главным редактором "Новой газеты" и одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года. Франция всегда будет рядом с защитниками свободы, свободной, плюралистической и независимой информации», — прокомментировал он встречу.
Другие подробности встречи не раскрываются. Президент сопроводил пост фотографией с журналистом.

Нобелевский лауреат Муратов* был признан иностранным агентом 1 сентября 2023 года. Он обжаловал это решение, однако в ноябре Замоскворецкий суд Москвы отклонил его запрос об исключении из реестра.

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Полковник ВВС Франции Шамань: Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон
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Полковник ВВС Франции Шамань: Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон
19 апреля 2024, 20:13

Фото: iStock/Сергей Гунеев

Полковник в отставке французских ВВС Режи Шамань заявил, что французов не устраивает политика президента их страны Эмманюэля Макрона, в том числе, и в отношении к России.
По его словам, агрессивная политика Франции в отношении России сегодня продиктована зависимостью от США и неадекватностью властей.

«Много французов любят Россию. Мы помним, как Александр I, русский император, выступил за сохранение нашей территориальной целостности после наполеоновских войн, в то время как Англия хотела нас расчленить. Я уверен, что в нашем народе нет ненависти к России и русским. Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон», — заявил в беседе с Pravda.Ru Шамань.

Ранее Эмманюэль Макрон заявлял, что Франция на собирается брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине.

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#франция
#политика
#макрон
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Орбан: Отправка войск НАТО на Украину окончательно утянет Запад на дно
19 апреля 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

Если Запад отправит своих военных на Украину, это может окончательно утянуть Европу на дно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что НАТО в шаге от принятия этого опрометчивого решения, а Брюссель, бряцая оружием, играет с огнём и искушает Бога. Отправку войск на Украину глава венгерского правительства назвал военным водоворотом, который неминуемо затянет Европу на самое дно. Такую мысль он высказал во время выступления на мероприятии, посвящённом началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.

По словам Орбана, европейские политики уже ввязались в украинский конфликт и всерьёз называют его «своей войной», в то время как для Будапешта он всегда был столкновением двух братских славянских народов. Венгерский премьер также отметил, что на поддержку Киева Евросоюз уже потратил около 100 миллиардов евро.

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#конфликт
#нато
#евросоюз
#украина
#венгрия
#премьер-министр
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Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе
Финский премьер Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями на границе
19 апреля 2024, 17:44

Фото: Finnish Government

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили границу с Россией, но отклонили запрос русскоязычных жителей о ее открытии, сообщило «Александровское общество» в Telegram-канале.
Они выразили намерение обсудить вопрос с политиками, чтобы привлечь внимание к теме, но запрос на встречу был отклонен из-за занятого графика. Премьер-министр и глава Еврокомиссии осматривали границу с воздуха на вертолете.

Активисты «Александровского общества» провели пикет на дороге к пограничному переходу «Нуйямаа». Во время последующей пресс-конференции Орпо попросил Евросоюз предоставить финансовую помощь регионам у границы с Россией, которые, по его утверждению, пострадали от экономических последствий действий Москвы.

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#активисты
#евросоюз
#финляндия
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У России есть большой объем средств Запада на случай конфискации ее активов
В МИДе заявили о значимом объеме западных средств на случай конфискации ее активов
19 апреля 2024, 17:31

Фото: iStock/Ilya Burov

У России есть значительный объем западных средств и имущества, на которые могут быть «распространены» ответные действия Москвы в случае конфискации активов РФ на Западе. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Москва расценивает заморозку активов РФ в западных юрисдикциях и попытки их конфискации как «незаконные меры, грубо нарушающие основополагающие принципы и нормы международного права». Она отметила, что это «неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов», которое «представляет собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против РФ».

«Россия будет руководствоваться «принципом взаимности» в случае конфискации ее активов», — заявила она.

Захарова отметила, что Россия располагает значительным объемом западных средств и имущества, а также арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран у РФ широк.

Ранее страны «Большой семерки» договорились оставить замороженными российские активы до момента выплаты Россией ущерба Украине. Помимо этого отмечается, что они одобряют предложения ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов «в пользу Украины», а также предпринятые Америкой и Великобританией шаги по остановке торговли российскими недрагоценными металлами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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#россия
#сво
#захарова
#активы
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Минобороны Молдавии отказалось воздать почести погибшим в ВОВ
Минобороны Молдавии отказалось помогать в захоронении останков советских солдат
19 апреля 2024, 17:19

Фото: iStock/Nabil Kamara

Министерство обороны Молдавии отклонило запрос поискового движения страны, занимающегося поиском останков погибших во время Великой Отечественной войны, о проведении церемонии по их захоронению. Об этом написал председатель организации и глава национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
По словам общественного деятеля, причиной такого решения формально стало празднование Дня национального флага. Он также отметил, что получал подобные отказы от командования неоднократно.

Поисковое движение обращалось к министерству с просьбой предоставить почетный караул и оркестр для участия в захоронении погибших с соответствующими воинскими почестями.

«Это больше похоже не на армию, а на цирк, который все время что-то празднует», — написал Петрович.
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