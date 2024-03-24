В Польше заявили, что воздушное пространство республики нарушила ракета ВС РФ

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В Польше заявили, что воздушное пространство республики якобы нарушила российская ракета, об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши.
«В 04:23 (06:23 по московскому времени) произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации», — сообщается в заявлении.
По информации польской стороны, российская ракета якобы провела в воздушном пространстве страны 39 секунд, а затем покинула его. Всё это время за полётом объекта наблюдали радиолокационные системы.
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