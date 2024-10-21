«Северная зона»: Синоптик рассказал, когда в Московский регион придет хмурость и дождь

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Предпоследняя неделя октября радует жителей Москвы и области солнечной и теплой погодой. Синоптики утверждают, что это очень редкое явление. Долго ли оно продлится, и когда ждать дождливых, хмурых дней?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что теплая и солнечная погода в Москве и области продлится как минимум сутки.
По его словам, сильного понижения температуры не будет.
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«Очень оптимистичное начало недели, и такая погода продержится еще, по меньшей мере, сутки. В среду ожидается небольшой, умеренный дождь. Немножко прибавится облачность и ветер. Циклон уходит на Юг, а у нас — северная фронтальная зона», — сказал синоптик.
По его словам, сильного понижения температуры не будет.
«В четверг будет небольшой дождь, и в пятницу не обойдется без осадков. Западный ветерок ожидаем каждый день в 7-12, 8-13 м/с. Не штормовой, но ощутимый. У нас в принципе погода настроилась на то, чтобы перейти от солнечной и тихой к облачной и ветреной, но все-таки вторая половина октября. Мы и так запаздываем с осенними температурами и количеством осадков», — поделился Шувалов.
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Анастасия Бондарева