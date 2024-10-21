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«Северная зона»: Синоптик рассказал, когда в Московский регион придет хмурость и дождь

Синоптик Шувалов: погода изменится с солнечной на ветреную
21 октября 2024, 12:58
Фото: iStock/ABGlavin

Фото: iStock/ABGlavin

Предпоследняя неделя октября радует жителей Москвы и области солнечной и теплой погодой. Синоптики утверждают, что это очень редкое явление. Долго ли оно продлится, и когда ждать дождливых, хмурых дней?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что теплая и солнечная погода в Москве и области продлится как минимум сутки.

«Очень оптимистичное начало недели, и такая погода продержится еще, по меньшей мере, сутки. В среду ожидается небольшой, умеренный дождь. Немножко прибавится облачность и ветер. Циклон уходит на Юг, а у нас — северная фронтальная зона», — сказал синоптик.



По его словам, сильного понижения температуры не будет.

«В четверг будет небольшой дождь, и в пятницу не обойдется без осадков. Западный ветерок ожидаем каждый день в 7-12, 8-13 м/с. Не штормовой, но ощутимый. У нас в принципе погода настроилась на то, чтобы перейти от солнечной и тихой к облачной и ветреной, но все-таки вторая половина октября. Мы и так запаздываем с осенними температурами и количеством осадков», — поделился Шувалов.

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Глава Одинцовского района встретился с родителями учеников Голицынской школы № 1
21 октября 2024, 13:22

Фото: istockphoto / kasto80

Глава Одинцовского района Андрей Иванов, заместитель главы администрации Олег Дмитриев, руководитель районного управления образования Ольга Ткачёва и председатель районного Совета депутатов Татьяна Одинцова встретились с родителями учеников Голицынской школы № 1, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С 14 октября учебное заведение закрыто на капитальный ремонт в рамках президентской программы. В настоящее время идёт подготовительный этап — вывоз старой мебели и оборудования, в помещениях начинаются демонтажные работы.

«Голицынская школа №1 попала в президентскую программу капитального ремонта — в следующем году это будет полностью реконструированное здание. Здесь заменят фасады, кровлю, все внутренние коммуникации, отремонтируют внутренние помещения, качественно обновят пищеблок, благоустроят территорию и спортивное ядро. Объект приведём в соответствие со стандартами, которые применяются в Московской области при возведении новых учебных заведений», — сообщил Иванов.
Во время капитального ремонта учеников Голицынской школы № 1 распределили по другим учебным заведениям муниципалитета: старшеклассников (с 5 по 11 класс) приняли в Кубинской СОШ № 1, носящей имя героя России И. В. Ткаченко, а учеников младших классов — в Ликинской школе. Для организованной перевозки детей было арендовано 14 автобусов.

Основная проблема связана с местом посадки и высадки детей. В настоящее время это остановка возле магазина «Дикси» на Петровском шоссе, и жителям микрорайонов Западный и Проспект Керамиков приходится идти около двух километров вдоль дороги, чтобы добраться до неё. Безопасность площадки для посадки и высадки пока не соответствует требованиям.

Глава Одинцовского округа поручил компании-перевозчику найти альтернативные места, которые будут удобны для учащихся и их родителей.

Андрей Иванов подчеркнул, что профильные службы муниципалитета готовы оперативно работать с ГИБДД для временного изменения движения на отдельных участках на одностороннее, чтобы автобусы могли безопасно забирать и доставлять учеников.

На остановке возле магазина «Дикси» необходимо установить ограждение и расширить зону ожидания, чтобы дети не выходили на проезжую часть, а также организовать дежурство с участием представителя транспортной компании и сотрудников УМВД России по Одинцовскому району.

Андрей Иванов также распорядился разместить рядом со остановкой указатели пешеходных переходов и лежачих полицейских.

Кроме того, для родителей учеников будет проведён опрос о концепции благоустройства пруда, расположенного на территории учебного заведения.

Также подрядчик установит новый забор по периметру, решит вопрос разделения столовой и актового зала, которые сейчас совмещены, проведёт тщательное обследование фундамента здания, так как оно находится на сложной почве, и оборудует помещение для хранения лыж — одного из самых популярных видов спорта среди учеников.

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В Британии врачам скорой помощи порекомендовали схему «брось и иди»
21 октября 2024, 13:12

Фото: iStock/Foremniakowski

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании предложила внедрить в работу медиков схему «брось и иди» (drop and go), которая позволит сократить время приезда по вызовам к пациентам с инсультами, инфарктами и другими тяжелыми состояниями. Об этом сообщает издание The Times.
Отмечается, что такая практика уже действует в Лондоне. Согласно ей, скорая помощь может не дожиться госпитализации пациента и уезжать по другим вызовам через 45 минут ожидания в больницах.

По мнению NHS, безопаснее оставить не зарегистрированных и не госпитализированных пациентов в коридорах больниц, чем рисковать жизнями пациентов с более сложными состояниями, которые долго не могут дождаться медиков.

У инициативы появилось множество противников, которые считают неприемлемым бросать больных без обследования и процедуры передачи врачам клиники.

Издание подчёркивает, что процесс госпитализации занимает в среднем меньше 15 минут, но при этом рядом с отделениями неотложной помощи возникают огромные очереди из скорых. Это привело к тому, что в январе 2023 года среднее время приезда скорой по вызову к пациенту с инсультом или инфарктом занимало более 1,5 часа, а должно составлять 18 минут. После введения схемы «брось и иди» в Лондоне потери по времени сократились почти вдвое.

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Глава Одинцовского округа поздравил работников дорожного хозяйства с их праздником
21 октября 2024, 12:19

Глава Одинцовского округа и работники дорожного хозяйства (фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово)

В октябре в России ежегодно отмечается День работников дорожного хозяйства. Профессионалы Одинцовского района выполняют свои обязанности, несмотря на трудности. Андрей Иванов поздравил специалистов отрасли с профессиональным праздником на территории одного из старейших предприятий дорожной отрасли Московской области — Одинцовского дорожно-строительного управления, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сегодня мы собрали вас для того, чтобы искренне поблагодарить за вашу работу. Благодаря вашему труду в нашем округе строятся новые дороги, а те, которые уже построены – содержатся в достойном виде как зимой, так и летом. Дороги – это важнейшая часть городской инфраструктуры. И от того, как она развивается, эксплуатируется, ремонтируется зависит не только качество жизни людей, но и развитие экономики в целом», — поблагодарил сотрудников глава Одинцовского округа.
После церемонии награждения специалисты приступили к подготовке к наступающему зимнему сезону. С первым снегом на дорогах муниципалитета появятся 97 единиц дорожной техники, включая КДМ, МТЗ, погрузчики, грейдеры и асфальтоукладчик.

За последние два года парк ДРСУ пополнился семью единицами техники, в том числе двумя отечественными лаповыми снегопогрузчиками производства НПО «Плавский», экскаватором, мини-погрузчиком, самосвалом, роторной установкой для КДМ и гудронатором.

Для поддержания чистоты тротуаров и пешеходных дорожек будет использовано 20 единиц малой механизации.

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Глава Одинцовского округа Иванов пообещал решить проблемы жителей посёлка Часцы
21 октября 2024, 12:18

Фото: личный приём Иванова / пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провёл личный приём выездной администрации на территории Производственного объединения «Одинцово». На вопросы сотрудников также отвечали профильные заместители, сообщили в пресс-службе руководства муниципалитета.
Ведущий экономист предприятия, жительница посёлка Часцы, изложила проблему работников, которые добираются до работы на электричке. Существующие маршруты общественного транспорта от станции Одинцово не доезжают до предприятия, а поворачивают в сторону Минского шоссе. Далее работники идут пешком через промзону. В хорошую погоду на это уходит полчаса, а в снег или дождь – гораздо больше.

Как сообщил Андрей Иванов, в будущем году должно начаться строительство надземного перехода через железнодорожные пути в районе Баковского кладбища.
«Переход включён в программу. Строить объект будет Московская область. Проект уже готов, идут изыскательские работы. Рассчитываем, что до конца 2026 года пешеходный переход будет готов», – отметил глава городского округа.
Кроме того, главы профильных служб решат вопрос с общественным транспортом. Необходимо добавить в действующий маршрут остановку около завода и увеличить подвижной состав в часы пик. Другой вариант – организация нового маршрута.

Обсудили и благоустройство в Часцах. Рядом с одним из детских игровых городков расположена контейнерная площадка. В результате мусор из баков разлетается по прилегающей территории, где гуляют дети. Иванов поручил усилить контроль за содержанием объектов, собрать мнения жителей по вопросу переноса контейнерной площадки и вместе с ними подобрать новую локацию. Кроме того, администрация продолжает подбирать земельный участок, где можно организовать пространство для выгула собак – такой вопрос также подняли жители Часцов.

Еще один вопрос задали по поводу строительства завода упаковочных материалов «Артпак» у деревни Солманово. Жители обеспокоены тем, что рядом с их домами может появиться вредное производство. Андрей Иванов сообщил, что муниципалитет полностью на их стороне.

«Разъясняем инвестору, что химического производства рядом с домами быть не может. Один из вариантов решения проблемы – использовать земельный участок под склады. О результате переговоров обязательно проинформируем жителей», – заверил глава округа.

ЗАО «Производственное объединение «Одинцово» – одно из старейших предприятий муниципалитета. Оно появилось в 1932 году. Выпускает межкомнатные двери, имеет высокую степень автоматизации производства. Техническое оснащение позволяет изготавливать более 150 тыс. дверей в месяц.

На предприятии работают более 360 человек. Площадь цехов превышает 80 тыс. кв. м.

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«Люди чахнут»: Врач рассказал про симптомы скрытой микоплазменной пневмонии
Врач Жемчугов: микоплазменная пневмония практически не имеет симптомов
21 октября 2024, 12:08

Фото: iStock/g-stockstudio

В России зафиксировали рост заболеваемости пневмониями, однако, по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, ситуация под контролем.
В большинстве случаев выявляют так называемую внебольничную пневмонию, основной возбудитель которой — микоплазма.

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.

«Сейчас из-за смены погоды очень растут простуды. И осложнениями ОРВИ часто бывает воспаление лёгких — пневмония. Классическая пневмония — это высокая температура, сильный кашель, мокрота, головная боль и затруднение дыхания, что может привести к нарушению кровообращения, может пострадать сердце. Именно поэтому надо сразу дифференцировать причину таких явлений и делать тесты на коронавирус, грипп и на микоплазменную/хламидийную пневмонию», — сообщил врач.

Он добавил, что Мycoplasma pneumoniae — это микроб, который не имеет клеточной стенки и вызывает «пневмонию наоборот» оппортунистическую.

«Если классическая пневмония повреждает дыхательные ткани, альвеолы то здесь воспаляются прослойки между долями легких интерстиций, а в них проходят бронхи, мелкие сосуды. Поэтому пневмония называется интерстициальной», — рассказал эксперт.

По его словам, такая пневмония не имеет практически никаких проявлений, кроме слабости, и ее можно выявить путем компьютерной томографии или теста на антитела к микоплазмам.

«Она никак не проявляется, даже кашля нет. Но такая скрытая болезнь приводит к ослаблению иммунитета, понижению работоспособности, частому герпесу и простудам ОРВИ, которые перетекают друг в друга. Люди чахнут, слабеют. Поэтому нужно сразу идти к грамотному доктору, который назначит обследование, ведь кроме пневмонии есть много чего другого, включая рак в легких», — подчеркнул специалист.

Владислав Жемчугов напомнил еще раз о том, что любое изменение в самочувствии требует качественного обследования.

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В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд
21 октября 2024, 11:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Сотрудники ГИБДД Павловского Посада 19 октября провели рейд, направленный на выявление и пресечение случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках рейда сотрудники ДПС применяют метод «массовой проверки», который подразумевает проверку максимального количества водителей на определённом участке дороги за определённый период времени.

Инспекторы ГИБДД останавливают автомобили в специальных зонах, обозначенных сигнальными конусами, и визуально оценивают состояние каждого водителя. Если признаки опьянения отсутствуют, с автовладельцами проводятся профилактические беседы и раздаются информационные буклеты. За время проведения рейда нарушений выявлено не было.

«Напоминаем, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, а также уголовная. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции Московской̆ области.
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В Коломне представят новый формат научно-просветительского лектория
21 октября 2024, 11:48

Фото: пресс-служба РВИО

В Коломне 25 октября проведут презентацию нового формата просветительских мероприятий Российского военно-исторического общества. В конькобежном центре откроется научно-просветительский лекторий «История.РФ», сообщили в пресс-службе РВИО.
«Мероприятие будет посвящено теме меценатства и просветительской деятельности русских промышленников. В центре обсуждения будет фигура предпринимателя и благотворителя Петра Губонина, родившегося в Коломне в 1825 году. Благодаря ему в России начался бум строительства железных дорог. Губонин участвовал в создании образовательных учреждений, музеев и храмов. На свои деньги создал на Южном берегу Крыма курортный город Гурзуф», – говорится в сообщении.
Слоган мероприятия – девиз рода Губониных «Не себе, а Родине». На нём будет рассказано и о других именитых предках, связанных с Коломной, таких как Бибиковы и Струве.

Работу лектория откроет пленарное заседание с участием политиков и общественных деятелей.

Лекторами форума станут известные популяризаторы истории. Перед участниками выступят пранкеры Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей «Лексус» Столяров, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история», публицист Егор Яковлев, гендиректор АНО «Ушкуйник» Алексей Чадаев и многие другие.

Местом проведения станет научно-просветительский лекторий «История.РФ». Коломна на протяжении нескольких столетий известна как крупный промышленный центр и один из самых развитых кластеров исторического туризма страны. Более 20 лет неравнодушные граждане и специалисты восстанавливают там память о купцах и промышленниках XIX века, реконструируют посадские ремёсла и производства.

Помимо этого, в рамках мероприятия в Коломне откроется «Шахматный клуб РВИО», состоится презентация тематических выставок «Юные защитники Родины», «Пётр Ионович Губонин. Не себе, а Родине».

Программа и регистрация на мероприятие доступны по ссылке.

Трансляция научно-просветительского лектория «История.РФ» будет организована на страницах «История.РФ» и РВИО в сообществе во «ВКонтакте», а также на канале в Rutube.

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Общественники требуют запретить слоган «Я русский» на товарах
«Зов народа» просит ГД РФ запретить использование названий наций на товарах
21 октября 2024, 11:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Общественное движение «Зов народа» попросило депутатов Госдумы подготовить законопроект о запрете регистрации и использования названий наций на товарах в дискредитирующем контексте. Речь идёт, в том числе, о товарном знаке «Я русский», пишет РИА Новости со ссылкой на документ движения.
Помимо упоминания наций общественники требуют запретить использование государственных и религиозных символов, а также национальной идентичности.

В качестве примера «Зов народа» привёл две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский», которые подал в Роспатент российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). В перечне товаров, которые могут выходить под этим брендом, числятся спиртные напитки, эротические игрушки, контрацептивы и средства женской гигиены. Название «Я русский» на таких товарах наносит ущерб национальной идентичности, порождает негативные ассоциации с нацией и обесценивает государственные символы, убеждены общественники.

Законопроект, который предложили разработать депутатам, должен определить критерии дискредитирующего использования различной символики, установить ответственность за изготовление и распространение такой продукции, а также разработать механизмы контроля за соблюдением запрета.

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«Новые связи»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 21 по 27 октября
Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 21 по 27 октября
21 октября 2024, 11:42

Фото: istockphoto/Peach_iStock

В сфере карьеры благоприятно обзаводиться новыми знакомствами и устанавливать новые деловые связи. В любви надо стремиться к самосовершенствованию, быть приветливыми, общительными. Хорошо проявить любопытство и интерес к новому. Нежелательно допускать охлаждения чувств и размолвок. В вопросах здоровья желательно уменьшить размер порций и количество сладких блюд.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака в период с 21 по 27 октября.

Овну, встречая препятствие на своём пути, надо сдерживаться и быть тактичными. Хорошо проявить терпение.

Тельцу лучше не брать на себя чересчур много ответственных дел. Повседневные вопросы надо решать сразу, не затягивая их.

Близнецам надо подумать о чувствах окружающих и не торопиться высказываться. Благоприятно исследовать информацию глубже и тщательнее.

Раку не следует допускать ссор и не надо растрачивать свою энергию на выяснение отношений. Лучше хорошо всё обдумать и быть тактичным.

Льву нужно подчеркнуть свою индивидуальность. Его энергетический потенциал возрастёт.

Деве поможет интуиция. Свои тайны ей надо хранить в секрете и не раскрывать их никому.

Весам надо быть общительными и избегать застенчивости. Им желательно себя побаловать чем-то приятным на этой неделе.

Скорпиону нужно проявить великодушие и сострадание к тем, кого он любит и к тем, кто ему дорог.

Стрельцу важно интеллектуально развиваться, проявить любознательность, читать и получать новые знания.

Козерогу надо сохранять веру в себя и в свои силы. Ему благоприятно позитивно мыслить и во всём искать выгоду и пользу для себя.

Водолею надо приложить все свои усилия на достижение своей цели. Благодаря воли и умению концентрироваться у него все получится.

Рыбы смогут значительно улучшить своё положение на работе. Их авторитет возрастёт и укрепится.

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