Синоптик Позднякова раскрыла, когда погода в столичном регионе вернётся к норме

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что примерно до четверга в Московском регионе температура ночью будет опускаться до слабоотрицательных значений, однако уже к концу недели температурный фон вернётся к норме.
«Минус по Московской области в ночные часы — неустойчивый, кратковременное понижение температуры возможно в начале следующей календарной недели. Это нельзя назвать устойчивым минусом. Это характерное явление для октября. Хотя температура в начале недели будет чуть ниже климатической нормы, но ненамного», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
А синоптики кемеровского Гидрометцентра уже спрогнозировали минусовую температуру в регионе с небольшим снегом. Так, завтра, 15 октября, ночью ожидается от -2 до -7°C, местами до -13°C.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков», — приводит «Сiбдепо» сообщение ЦГМС Кемерова.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что осадки в Москве и области закончатся 15 октября — во вторник.
Читайте также:
В Подмосковье подготовили 266 спецмашин для экстренной уборки дорог от снега
«Мини-бабье лето»: Синоптик рассказал, какой будет третья неделя октября
На Москву надвигается Североатлантический циклон «Хельма», ожидается мокрый снег
Мелисса Тимофеева